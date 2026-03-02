Un hombre armado, vestido con ropa con el diseño de la bandera iraní y las palabras “Propiedad de Alá”, mató a dos personas e hirió a 14 a primeras horas del domingo en un bar de Texas, informó un funcionario de seguridad a The Associated Press.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) investiga el tiroteo, ocurrido un día después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, como un posible acto de terrorismo.

La policía de Austin abatió al agresor, que utilizó tanto una pistola como un rifle durante el ataque, según informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Relacionadas Tiroteo en bar de Texas deja tres muertos y 14 heridos

El tiroteo ocurrió frente al Buford’s Backyard Beer Garden, justo antes de las 2 a.m., en Sixth Street, una zona de vida nocturna repleta de bares y clubes musicales, a solo unos kilómetros de la Universidad de Texas en Austin.

Nathan Comeaux, un estudiante de 22 años, había pasado la noche allí con amigos y dijo que el bar estaba “lleno de estudiantes universitarios, probablemente en su mayoría de UT, hombro con hombro, cientos disfrutando de la noche”.

Según la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, el sospechoso condujo varias veces frente al bar antes de detenerse y disparar desde la ventana de su SUV a personas en el patio y frente al local. Luego estacionó, salió con un rifle y comenzó a disparar a quienes caminaban por la calle, antes de que los oficiales llegaran al lugar y lo abatieran. Tres de los heridos se encontraban en estado crítico.

El agresor fue identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Un estudiante presencia el tiroteo

Comeaux había salido del bar para comprar pizza en un camión de comida frente al local unos 10 minutos antes de que comenzaran los disparos. Nadie alrededor del camión comprendía lo que sucedía; algunos pensaron que se trataba de fuegos artificiales o de una motocicleta ruidosa.

Comeaux se escondió detrás de un banco durante aproximadamente un minuto antes de salir, y vio a los oficiales corriendo hacia la escena. Sacó su teléfono para grabar, momento en el que se escucharon más disparos. Dijo haber visto al sospechoso apuntar contra la policía antes de que los oficiales lo abatieran.

PUBLICIDAD

Comeaux aseguró conocer a alguien que recibió un disparo y cree que muchos otros estudiantes de UT también resultaron afectados. “La comunidad de UT definitivamente ha sido gravemente afectada por esto”, afirmó.

FBI investiga posible terrorismo

Las autoridades no han dado un motivo claro para el ataque, pero encontraron “indicadores” en el sospechoso y en su vehículo que llevaron al FBI a analizar la posibilidad de terrorismo, dijo Alex Doran, agente a cargo interino de la oficina del FBI en San Antonio. “Aún es muy pronto para determinarlo”, agregó el domingo por la mañana.

Diagne ingresó a Estados Unidos en 2000 con una visa de turista B-2 y se convirtió en residente permanente legal seis años después tras casarse con un ciudadano estadounidense. Obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2013, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Diagne era originario de Senegal, según varias fuentes que hablaron bajo condición de anonimato.

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump fue informado sobre el tiroteo.

Autoridades de Texas reaccionan

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que el estado respondería con firmeza ante cualquiera que intentara “usar el conflicto actual en Medio Oriente para amenazar a Texas”.

El presidente de la Universidad de Texas en Austin, Jim Davis, dijo en redes sociales que algunas de las víctimas eran “miembros de nuestra familia Longhorn”. “Nuestras oraciones están con las víctimas y todos los afectados”, afirmó.

La zona de entretenimiento tiene una fuerte presencia policial los fines de semana, y los oficiales pudieron enfrentarse al agresor en menos de un minuto desde la primera llamada de auxilio, indicó Davis. El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los equipos de rescate: “Definitivamente salvaron vidas”, afirmó.

La noche siguiente, la zona estaba tranquila, en contraste con el habitual bullicio de la zona de entretenimiento de Sixth Street, entre las colinas y casas antiguas del centro de Austin, incluyendo la residencia del gobernador, a solo unas cuadras. La policía había acordonado varios bloques alrededor de Sixth Street, con agentes locales y federales, incluidos del ATF, presentes en el lugar.