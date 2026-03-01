Tres personas murieron, entre ellas el presunto autor de los disparos, y otras 14 resultaron heridas en un tiroteo masivo en un popular bar de Austin, la capital de Texas, informaron el domingo las autoridades.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, dijo en una rueda de prensa a primera hora del domingo que la policía recibió una llamada informando de un “tiroteo entre hombres” en Buford’s, una cervecería del distrito de ocio de la ciudad.

Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a un hombre armado y “devolvió el fuego, matando al sospechoso”, dijo Davis.

PUBLICIDAD

Robert Luckritz, Jefe del Servicio de Emergencias Médicas, dijo que tres personas murieron en el lugar del accidente y que 14 resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. De los heridos, tres se encontraban en estado crítico. El autor de los disparos estaba entre los muertos.

“Recibimos una llamada a la 1:39 de la madrugada y, en 57 segundos, los primeros paramédicos y agentes se encontraban en el lugar atendiendo activamente a los pacientes”, declaró Luckritz.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los equipos de rescate.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.