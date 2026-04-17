Si Spirit cesa operaciones, ¿qué pasaría con las personas que compraron boletos?

Encontraste un vuelo a $88 por Spirit para ir a Orlando, tremenda ganga. Te fuiste para allá y saludaste a Mickey Mouse. Estando al otro lado del charco, la aerolínea cesa operaciones. Te quedas varado y ahora ni Goofy te saca una sonrisa.

Este cuento no está muy lejos de la realidad ahora que se reporta que la aerolínea de bajo costo podría liquidarse próximamente, según informaron CNBC y Bloomberg.

De concretarse, ¿qué pasaría con los viajeros que ya tienen vuelos comprados?

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Los pasajeros tienen derecho a recibir su dinero de vuelta, pero no es tan fácil en medio de una quiebra como la de Spirit, a la que se acogió en 2024.

La deuda de Spirit Airlines asciende a $7,400 millones y se espera que se reduzca a unos $2,000 millones tras su reestructuración. La aerolínea prevé salir del proceso de quiebra a principios del verano, según proyecciones anunciadas el 13 de marzo de 2026.

Según el Departamento de Transportación federal, aunque la aerolínea deje de operar, es posible que puedas obtener un reembolso a través de la compañía de tarjeta de crédito que usaste para comprar el boleto o de tu seguro de viaje.

En estos casos, también se recomienda verificar con otras aerolíneas que operen hacia el mismo destino si podrían aceptar el boleto, o si ofrecen algún descuento en un nuevo pasaje.

Como otra opción, más complicada, puedes considerar presentar una prueba de reclamación en el proceso de bancarrota para intentar recuperar un reembolso parcial. Esta reclamación se considera junto con la de otros acreedores a los que la aerolínea les debe dinero, como bancos y proveedores.

Ahora bien, el Departamento de Transportación federal advierte que una aerolínea en bancarrota puede tener prohibido ofrecer reembolsos para conservar sus activos.

En caso de que te sorprenda un cese de operaciones de una aerolínea como Spirit y te quedes sin vuelo de regreso, sigue estos pasos:

1 Actúa por tu cuenta. Tras un cese de operaciones, la atención al cliente probablemente colapsará. 2 Busca un vuelo en otra aerolínea; no te reubicarán automáticamente. 3 Verifica el estatus de vuelos en tiempo real antes de dirigirte al aeropuerto o tomar decisiones de traslado. 4 Guarda todos tus recibos: pasajes, hoteles, comidas y transportación adicional. Esto servirá como evidencia para reclamaciones. 5 Si necesitas comprar otro boleto, usa tarjeta de crédito para proteger la transacción. 6 Comunícate con tu tarjeta de crédito, reporta que no recibiste el servicio y solicita un reembolso. 7 Si tienes seguro de viaje, verifica tu cobertura. 8 Da seguimiento a tus reclamaciones una vez regreses a casa.

No esperes compensación directa de la aerolínea en el momento; los reclamos pueden tardar semanas o meses.