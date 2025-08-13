Un nuevo informe de Spirit Airlines encendió las alarmas este martes al advertir que la aerolínea podría cesar operaciones en menos de un año, apenas cinco meses después de salir de la bancarrota, debido a la persistente crisis financiera que enfrenta.

Según el informe publicado, que analiza el último trimestre, la aerolínea continúa enfrentando serios problemas financieros debido a la fuerte competencia en el mercado estadounidense y a la disminución en las reservas de viajes de ocio dentro del país en los últimos meses.

“Los ingresos operativos totales para el trimestre fueron de $1.02 mil millones, pero los gastos operativos superaron los ingresos, lo que resultó en una pérdida operativa de $184.1 millones y una pérdida neta de $245.8 millones para el trimestre", expone el informe.

PUBLICIDAD

La aerolínea advirtió que, de no mejorar su situación financiera, podría incumplir con sus préstamos y verse forzada a vender activos, entre ellos aviones, portones de aeropuerto y propiedades inmobiliarias, además de la posibilidad de detener sus operaciones.

Tras la publicación del informe, las acciones de su empresa matriz, Spirit Aviation Holdings, cayeron en un 40%.

Spirit se acogió a la protección por bancarrota en noviembre de 2023, tras años de pérdidas financieras, intentos fallidos de fusión y una creciente carga de deuda. El proceso culminó en marzo de 2024, cuando un tribunal aprobó su plan de reestructuración respaldado por acreedores, permitiéndole retomar operaciones bajo ciertas condiciones financieras. Sin embargo, los retos económicos persisten y amenazan con revertir ese avance.

A inicios de 2025, la aerolínea comunicó varias medidas dirigidas a recortar gastos, entre ellas la eliminación de 200 puestos de trabajo en varios departamentos.