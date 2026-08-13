Con el propósito de continuar impulsando el crecimiento del emprendimiento local, ya inició la sexta edición de Travesía al Éxito Empresarial, una competencia dirigida a empresarios con negocios establecidos que buscan llevar su empresa al próximo nivel mediante mentoría especializada, apoyo económico y la oportunidad de operar en el centro comercial ubicado en San Juan.

La iniciativa es posible gracias a una alianza entre Plaza Las Américas, Banco Popular y Wapa TV.

Los interesados en participar, podrán presentar su propuesta de negocio hasta el próximo 16 de septiembre de manera digital a través de la página web de Plaza Las Américas: www.plazalasamericas.com/travesia-empresarial.

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En este espacio digital se detallan los requisitos y reglas para que los empresarios residentes en Puerto Rico con negocios entre dos a seis años de operación, con ingresos mensuales de $10,000 en adelante, puedan presentar sus propuestas para formar parte de una iniciativa diseñada para acelerar el crecimiento de pequeñas empresas con alto potencial de desarrollo.

Tremendo empujón

Entre los premios para el ganador está la oportunidad de abrir una carreta en Plaza Las Américas durante un año, disfrutando de los primeros seis meses libres de cargo de arrendamiento y aportando un porciento definido de las ventas brutas durante los seis meses restantes. Además, obtendrá $20,000 en capital semilla, orientación para identificar otras fuentes de apoyo, ocho sesiones de mentoría empresarial y un espacio en el Programa Next 2027 del Centro para Emprendedores, que incluye talleres educativos, acompañamiento individualizado y asistencia técnica enfocada en el posicionamiento digital y el desarrollo de la imagen corporativa.