Si ya llenaste la planilla de contribución sobre ingresos y te corresponde un reintegro, seguramente te preguntas cuándo llegará, tras el anuncio del primer desembolso por parte del Departamento de Hacienda.

Para que tengas una idea de si tu reintegro ya fue enviado o aún está en proceso, aquí te explicamos lo que debes hacer.

Lo más importante es que tengas una cuenta en SURI, ya que allí podrás ver toda tu información.

Una vez que ingreses a SURI, en la pantalla principal verás tus datos como contribuyente. Al desplazarte hacia abajo, aparecerá el balance de tu cuenta. Si estás esperando un reintegro, el monto correspondiente se mostrará en color verde. Si el monto es $0.00, significa que tu planilla aún no ha sido procesada.

Justo debajo del balance encontrarás la sección “Planilla 2025”, donde podrás verificar el estatus.

Si tu planilla ya fue radicada pero aún no procesada, el sistema indicará que está en proceso .

. Si ya fue procesada, aparecerá “procesada”.

Cuando el estatus indique “procesada” y el balance muestre el monto de tu reintegro, significa que pronto será desembolsado. Si luego vuelves a ingresar y el balance aparece en $0, quiere decir que el reintegro ya fue enviado y será depositado en tu cuenta en los próximos días.

En caso de que tu planilla tenga algún error matemático, este aparecerá en la página de SURI, junto con los pasos a seguir para corregirlo con el Departamento de Hacienda.