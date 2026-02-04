Luego de que la gobernadora firmara la medida que crea el Cheque de Alivio Contributivo para ciertos contribuyentes, han surgido dudas sobre cómo se implementará y cuándo se estará entregando.

Ante esto, el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, ofreció detalles sobre el proceso de desembolso y el cálculo del monto del beneficio.

Fue durante su participación en el programa “Hoy Día”, que transmite Telemundo, donde el funcionario aclaró varias interrogantes.

Pantoja explicó que los contribuyentes deberán radicar su planilla como de costumbre, y que a base de esa información podría surgir el Cheque de Alivio Contributivo, si aplica, ya que cada caso será evaluado de manera individual.

“Esa es la base para hacer el cómputo del potencial beneficio que pudieran recibir posteriormente”, indicó, al recordar que el inicio del ciclo contributivo este año comenzará el 9 de febrero.

Detalló que, una vez radicada la planilla, el Departamento de Hacienda realizará un recálculo tomando como referencia los parámetros de lo que hubiese sido la Reforma Contributiva.

“La diferencia de lo que hubiese resultado ser un ahorro, en caso de que la ley hubiese estado aprobada, es el beneficio que entonces se le estaría desembolsando al contribuyente”, sostuvo, al aclarar que no todos los contribuyentes recibirán el pago.

No obstante, explicó que aunque una persona no reciba reintegro en este ciclo contributivo, sí podría beneficiarse del cheque.

“Es posible, porque todo va a depender de la cantidad de ingresos y la cantidad de dependientes”, subrayó.

Pantoja indicó que el beneficio se calculará aplicando la reducción en las escalas contributivas, dependiendo del ingreso y del número de dependientes. Destacó que actualmente la deducción por dependiente es de $2,500, pero que para el cálculo del Cheque de Alivio Contributivo se utilizará una deducción de $5,000.

“Por ejemplo, una persona que hoy está en la escala del 33% a partir de los $61,500, la resolución conjunta propone que esa escala se reduzca a un 24%. Ese ajuste, junto con lo de los dependientes, determina cuál es el potencial beneficio que el contribuyente puede recibir”, explicó.

En cuanto a la fecha de desembolso, el secretario señaló que se esperará a que concluya el ciclo contributivo en abril, para entonces comenzar con los cálculos y la distribución de los pagos.

Fue el martes en la tarde cuando la gobernadora Jenniffer González firmó la medida del Cheque de Alivio Contributivo.

La primera mandataria informó que el pago se realizará de forma separada a cualquier reintegro correspondiente al año contributivo 2025, sin que sea necesario completar documentos o formularios adicionales para recibirlo.

Requisitos para tener acceso al cheque

Radicar la planilla del año contributivo 2025 en o antes de la fecha dispuesta por ley, a partir del 9 de febrero .

. Haber sido residente de Puerto Rico durante todo el año natural 2025.

durante todo el año natural 2025. Tener un ingreso neto sujeto a contribución igual o menor a $150,000 .

sujeto a contribución igual o menor a . No haber optado por la Contribución Opcional ni estar sujeto al pago de la contribución básica alterna.

Cómo se realizará el pago

Mediante depósito directo , utilizando la misma cuenta bancaria indicada en la Planilla 2025 para el reintegro.

, utilizando la misma cuenta bancaria indicada en la Planilla 2025 para el reintegro. En casos donde el contribuyente no reclame reintegro, Hacienda habilitará un enlace en el sistema SURI para que se provea la información bancaria.

para que se provea la información bancaria. Si el contribuyente no posee cuenta bancaria, el pago se enviará por correo a la última dirección conocida.

Parámetros para el pago del cheque

Ingreso neto no mayor de $12,500 : contribución de 0% .

: contribución de . Más de $12,500 y hasta $25,000 : 6% del exceso sobre $12,500.

y hasta : 6% del exceso sobre $12,500. Más de $25,000 y hasta $50,000 : $750 más el 12% del exceso sobre $25,000.

y hasta : $750 más el 12% del exceso sobre $25,000. Más de $50,000 y hasta $100,000 : $3,750 más el 24% del exceso sobre $50,000.

y hasta : $3,750 más el 24% del exceso sobre $50,000. Más de $100,000 y hasta $150,000: $15,750 más el 29% del exceso sobre $100,000.

Al determinar el ingreso neto para esta contribución, se aplicará una deducción especial de $2,500 por cada dependiente que, al 31 de diciembre de 2025, no haya cumplido 18 años de edad.