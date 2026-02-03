La gobernadora Jenniffer González Colón firmó esta tarde la medida que viabiliza el envío del Cheque de Alivio Contributivo a ciertos contribuyentes correspondientes a este ciclo contributivo.

La primera mandataria informó que el pago se realizará de forma separada a cualquier reintegro de la planilla del año contributivo 2025 al que tenga derecho el contribuyente, sin que sea necesario completar documento o formulario adicional alguno para recibirlo.

Durante la firma, celebrada en el Salón de los Espejos de La Fortaleza, la gobernadora estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; la vicepresidenta del Senado y presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla; y el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no estuvo presente.

Requisitos para tener acceso al cheque

-Radicar la planilla del año contributivo 2025 en o antes de la fecha dispuesta por ley, que comienza el 9 de febrero.

-Haber sido residente de Puerto Rico durante todo el año natural 2025.

-Tener un ingreso neto sujeto a contribución igual o menor a $150,000.

-No haber optado por la Contribución Opcional ni estar sujeto al pago de la contribución básica alterna.

Cómo se realizará el pago

-Mediante depósito directo, utilizando la misma cuenta de la institución financiera indicada en la Planilla 2025 para el pago de su reintegro.

-En aquellos casos en que el contribuyente no reclame reintegro en su Planilla 2025, el Departamento de Hacienda habilitará un enlace en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) para que el individuo pueda proveer la información de su cuenta bancaria y recibir el Cheque de Alivio.

-En los casos en que el individuo confirme que no posee una cuenta en una institución financiera, el pago será enviado mediante cheque por correo a la última dirección conocida.

Parámetros para el pago del cheque

-Si el ingreso neto del sujeto de contribución fuere no mayor de $12,500, la contribución será 0%.

-En exceso de $12,500, pero no en exceso de $25,000, será el 6% del exceso sobre esos $12,500.

-En exceso de $25,000, pero no en exceso de $50,000, será $750 más el 12% del exceso sobre $25,000.

-En exceso de $50,000, pero no en exceso de $100,000, será $3,750 más el 24% del exceso sobre $50,000.

-En exceso de $100,000, pero no más de $150,000, será $15,750 más el 29% del exceso sobre $100,000.

Al determinar el ingreso neto para esta contribución, se aplicará una deducción especial de $2,500 por cada dependiente que, al 31 de diciembre de 2025, no haya cumplido 18 años de edad.