Tras los percances que ha enfrentado la reforma contributiva para ser aprobada en la Legislatura, la gobernadora Jenniffer González Colón cambió su promesa a entregar en este ciclo contributivo un alivio a las familias con hijos menores de 18 años y trabajadores que devengan menos de $150,000 anuales.

La promesa es que se repartirán $554 millones en lo que llamó el Cheque de Alivio Contributivo para los Trabajadores y la Clase Media para el año contributivo 2025.

Pero, ¿hay dinero para cumplirle al pueblo?

El Departamento de Hacienda emitió anoche una certificación, la cual fue publicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. En la misma se informó que el gobierno tiene ahorrado $813.7 millones. De esta partida, es que saldrían los $554 millones.

Se destaca que los años de las economías identificadas son de la pasada administración de Pedro Pierluisi.

La certificación fue firmada por el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja.

La misiva detalla que hay una reserva de una resolución conjunta del año 2022 que mantenía una reserva separada relacionada al Plan Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta es de $250 millones. El resto saldría del sobrante del incentivo reintegrable que entregó el exgobernador Pierluisi en el 2024 de $31 millones, así como varios sobrantes o balances de los años fiscales 2022, 2023 y 2024. Estas suman $532.7 millones.

Tras dar a conocer la carta, el presidente del Senado afirmó: “¡La responsabilidad que implica la firma de esa certificación queda para el récord!”

Ayer, la Junta de Supervisión Fiscal rechazó la reforma contributiva de la gobernadora por no contar con fondos recurrentes para ofrecer los beneficios de una reducción de la tasa contributiva a la clase trabajadora. No obstante, avaló la posibilidad de que se entregara un incentivo, como lo hizo en el 2024 Pierluisi.

“Aunque la Junta de Supervisión no puede respaldar la reducción contributiva de los Proyectos de Ley (de la reforma), una posible fuente de alivio para los contribuyentes individuales podría ser un incentivo o reembolso no recurrente, por un monto consistente con los cambios en las tasas, compensado mediante la eliminación del descuento a los contribuyentes, que se distribuiría entre el grupo de contribuyentes individuales que se habrían beneficiado de la propuesta de los proyectos de ley”, indicaba la carta del director de la Junta, Robert Mujica.