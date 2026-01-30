La gobernadora Jenniffer González Colón presentó este viernes la medida legislativa con la que espera devolver a los padres de menores de 18 años y a la clase trabajadora que devenga menos de $150,000 anuales unos $554 millones que el gobierno recibió de más en contribuciones.

La medida, una resolución conjunta, se hizo para que la Legislatura autorice “asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de $554,000,000, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, a los fines de financiar los costos relacionados con una distribución de pagos a ciertos individuos por concepto de un Cheque de Alivio Contributivo para los Trabajadores y la Clase Media para el año contributivo 2025”.

La propuesta surge debido a los retrasos en la Legislatura para aprobar una reforma contributiva que puede ser aplicada en este ciclo contributivo, que iniciará el 9 de febrero.

¿Qué dice la propuesta?