Así sería el cheque de alivio contributivo que se otorgaría este año
¿Quiénes serían elegibles? Entérate de todos los detalles de la medida.
La gobernadora Jenniffer González Colón presentó este viernes la medida legislativa con la que espera devolver a los padres de menores de 18 años y a la clase trabajadora que devenga menos de $150,000 anuales unos $554 millones que el gobierno recibió de más en contribuciones.
La medida, una resolución conjunta, se hizo para que la Legislatura autorice “asignar al Departamento de Hacienda la cantidad de $554,000,000, con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, a los fines de financiar los costos relacionados con una distribución de pagos a ciertos individuos por concepto de un Cheque de Alivio Contributivo para los Trabajadores y la Clase Media para el año contributivo 2025”.
La propuesta surge debido a los retrasos en la Legislatura para aprobar una reforma contributiva que puede ser aplicada en este ciclo contributivo, que iniciará el 9 de febrero.
¿Qué dice la propuesta?
- Con los $554 millones se busca “financiar los costos relacionados con la distribución de pagos directos a ciertos individuos por concepto de este programa gubernamental denominado Cheque de Alivio Contributivo para los Trabajadores y la Clase Media (en adelante, “Cheque de Alivio”) para el año contributivo 2025”.
- ¿Quiénes serán elegibles?
- ¿Cuánto recibirán los contribuyentes?
- ¿Qué dice de los hijos menores de 18 años? “Al determinar el Ingreso Neto Sujeto a Contribución bajo esta Sección, se considerará una deducción adicional de $2,500 por cada dependiente que al 31 de 8 diciembre de 2025 no haya cumplido 18 años de edad”.
- No se informó cuándo podrían llegar los cheques del alivio contributivo.
- ¿Cómo se pagarán? “Los pagos se desembolsarán de forma separada a cualquier reintegro al que tenga derecho el contribuyente, si alguno, sin requerirle a los contribuyentes someter un formulario o documento adicional alguno para poder recibir el pago dispuesto y autorizado por esta Resolución Conjunta”.
- El pago del Cheque de Alivio se realizará por depósito directo.
- Pudieras no recibirlo si… La medida provee para que el Departamento de Hacienda recobre las deudas que tiene el contribuyente con la agencia o con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).
- El pago que se reciba se considerará un ingreso exento de toda contribución sobre ingreso en Puerto Rico.