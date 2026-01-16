La gobernadora Jenniffer González Colón tiró la raya ante el rechazo de los legisladores a la propuesta de sacar dinero para promover una reducción en las tasas contributivas con un impuesto a los sistemas de energía solar y la eliminación de la exención a los vehículos híbridos o eléctricos, cuando son de bajo costo.

“Si se quitan cosas, pues saben que es menos lo que se le va a dar a la gente, y yo no quiero darle a la gente una economía de $50 pesos, ni darle una economía de $30 pesos en la planilla. Yo quiero darle una economía de $1,200, de $2,000, de $2,400 pesos en la planilla de la gente, para que ese dinero de verdad le rinda. Por eso radiqué esa propuesta”, afirmó, durante una conferencia de prensa realizada en el Aeropuerto Internacional Mercedita de Ponce.

Afirmó que, si por eliminar las propuestas de recaudo, que insistió fue las que propuso la Junta de Supervisión Fiscal, queda una reducción de las tasas contributivas de $20, analizaría si no le da paso a la medida.

“¿Cuáles van a ser los beneficios? ¿Darle $20 pesos a la gente? No. Yo quiero darle una cantidad sustancial para que responda a la actividad económica. ¿Por qué queremos bajar las contribuciones? Queremos bajar las contribuciones para que haya más actividad económica, para que la gente pueda invertir, para que la gente pueda gastar, para que la gente pueda tener mejor calidad de vida. A la que le reduces eso, ¿quién se beneficia? ¿Los dueños de placas solares?”, soltó.

Dejó claro que, si los legisladores no desean imponer el Impuesto de Venta y Uso a los equipos solares o dejar sin efecto la eliminación de la exención a los vehículos híbridos o eléctricos, tienen que buscar otra fuente de financiamiento para la Reforma Contributiva, la cual tiene que ser avalada por la Junta de Supervisión Fiscal.

Pese a sus argumentos, la gobernadora pidió tiempo y espacio para que la Legislatura analice su propuesta para bajar las tasas contributivas. Dijo que sólo se ha realizado una vista pública y que la medida la presentó tan reciente como el pasado lunes.

Aceptó que es lógico que los legisladores tengan dudas sobre su propuesta. Pero, destacó que estas serían aclaradas en la discusión de las medidas durante las vistas públicas.

“Estamos en un proceso de evaluación y los legisladores tienen el derecho de cuestionar”, aceptó González Colón.

Además, reiteró que el gobierno está dispuesto a retrasar las fechas para la radicación de las planillas de contribución sobre ingresos del año contributivo 2025 con tal de lograr acuerdos y aprobar una medida que represente alivios contributivos.

La propuesta de la gobernadora busca reducir las tasas contributivas en hasta un 12%. El mayor alivio lo recibirían los grupos de clase media o trabajadores. Además, incluye un aumento en el crédito por dependiente, de $2,500 a $5,000.

Tanto legisladores de la minoría, como la de la mayoría del Partido Nuevo Progresista han mostrado objeciones con estas dos alternativas para subvencionar la Reforma Contributiva.

De hecho, el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Eddie Charbonier, dejó claro el pasado miércoles, durante la primera vista pública de la medida, que “nada que sea o parezca un impuesto lo vamos a aprobar”.