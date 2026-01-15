Los legisladores de minoría mostraron este jueves objeción con que se imponga un “impuesto al sol” y presentaron preocupación con la posibilidad de que la Junta de Supervisión Fiscal no avale la Reforma Contributiva con la que ya el pueblo se ha ilusionado, debido a que representaría una baja en las tasas contributivas.

Las posturas las manifestaron durante una reunión que sostuvieron con la gobernadora Jenniffer González Colón en la Casa de Campo del Ejecutivo, en Jájome, Cayey, para discutir el tema de la Reforma Contributiva.

Aunque tres legisladores entrevistados por Primera Hora apuntaron a que el encuentro fue uno “tardío”, pues la gobernadora no se reunió con la minoría legislativa durante su primer año de administración, concluyeron que fue un ejercicio “adecuado” y abrió canales de comunicación.

El encuentro, que duró alrededor de una hora, fue “protocolar… Fuimos esperando que la gobernadora iba a tener allí su equipo fiscal y nos iba a hacer algún tipo de presentación, pero no. Básicamente, lo que hubo allí fue que ella escuchó nuestras preocupaciones y se llevó la asignación”, expuso el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz.

Su compañera senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, resumió que en el encuentro “todos allí planteamos que había un consenso de lo adecuado y necesario de bajar las tasas contributivas, pero persistía preocupación de cómo se va a subvencionar esa reforma”.

Mientras, la representante Lissie Burgos, portavoz de Proyecto Dignidad, planteó que “ese diálogo se debió haber dado desde el primer día”. Pero, expuso que “nunca es tarde” para abrir canales de comunicación, pues puede culminar con resultados positivos para el país.

La gobernadora no emitió expresiones tras el encuentro. Pero, publicó en las redes sociales que en el mismo se estuvo “discutiendo asuntos importantes sobre la Reforma Contributiva y otros asuntos de la agenda legislativa. Con el diálogo entre todos, seguimos trabajando por el bien de nuestra gente”.

En este caso, los legisladores estuvieron contentos con dejarle saber a González Colón la incomodidad que sienten con que la reforma está en gran parte sostenida con la imposición del Impuesto de Venta y Uso (IVU) a los sistemas de energía solar, así como las eliminaciones de las exenciones a los autos eléctricos o híbridos.

La senadora Santiago dejó claro que “no nos parece prudente” que en un país donde el servicio eléctrico es uno vulnerable, se imponga un impuesto a la única medida que ayuda a aliviar ese problema, que son los sistemas de energía solar.

Hernández Ortiz fue más lejos al exponer que “me parece inconcebible que un gobierno que aprobó una política pública energética para llevarnos al 2050 a energía renovable, le ponga un impuesto a la única alternativa que tienen los puertorriqueños para liberarse de LUMA y el desastre que hay en la crisis energética”.

Pero, más allá de los problemas del sistema eléctrico del país, Burgos hizo constar que le parece que la venta de equipo solar ha disminuido. Esto, luego de que se eliminaran incentivos ante la política en contra de estos equipos de la administración de Donald Trump. Por ello, hizo constar que cree que la medida no recogerá los $70 millones que se prevén para subvencionar la reforma.

“Debería hacerse un análisis riguroso”, comentó que le expresó a la gobernadora.

En cuanto a la eliminación de las exenciones a los vehículos, Santiago y Hernández Ortiz señalaron que se debe fijar un mínimo en el precio de los vehículos. El popular pidió, por ejemplo, que se mantenga el beneficio para autos de un precio menor a $50,000 o $60,000.

“Si se va a poner ese impuesto a ciertos carros, pero que no sea la gente de a pie, que compra carro más económico para ahorrar gasolina”, clamó Hernandez Ortiz.

En medio de la discusión, Santiago expuso que una propuesta que lanzaron los legisladores del PIP fue evaluar una posible reducción del IVU. Estipuló que esta baja puede o no estar acompañada de las reducciones a las tasas contributivas.

“Aquí han perpetuado la idea de que el IVU es intocable”, soltó, al añadir que pudiese ser “más efectivo que se pretende auxiliar con una Reforma Contributiva”.

Pero, el punto más neurálgico que los senadores expusieron fue el hecho de que la gobernadora no pudo presentar pruebas sobre la postura que tiene la Junta de Supervisión Fiscal sobre la reforma.

Santiago en una ocasión comentó que “la gobernadora nos indicó que esas propuestas (de imponer el IVU a los sistemas solares y eliminar las exenciones a los autos eléctricos o híbridos) son parte de lo que la Junta de Control Fiscal le ha expresado. Pero, no consta en un documento”.

Por su parte, Hernández Ortiz aceptó que puso en duda muchas de las posturas de la primera ejecutiva por el hecho de que alegó que no tiene ni siquiera en un correo electrónico alguna comunicación que fije los requisitos que la Junta tiene para avalar una reforma.

“Para poder creerle, le pedí evidencia y no pudo suplirla”, subrayó.

>l popular señaló que el problema es que aprobar una Reforma pudiese ser un ejercicio fútil, si no se cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. Esto se debe a que el ente tiene el poder del veto.

“Se le debe decir al país si en efecto hay posibilidades de identificar los fondos (para costear) y aprobar la reforma con aval de la Junta, porque de lo contrario se está ilusionado al país”, sentenció.

Al concluir la reunión, los legisladores aceptaron que la gobernadora no reclamó un voto a favor de la Reforma Contributiva. Coincidieron, sin embargo, en que se debe pasar por el proceso de vistas públicas para aclarar todas las dudas que existen con esta medida.

Burgos, sin embargo, destacó que la oportunidad dejó “las puertas abiertas” para discusiones futuras sobre otros temas de interés.