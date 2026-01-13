Las vistas públicas para analizar la Reforma Contributiva presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón y que disminuye las tasas contributivas a la clase trabajadora en hasta en un 12% iniciarán mañana, miércoles, en la Cámara de Representantes y el próximo martes en el Senado.

La misión, dijo el presidente de la Comisión cameral de Hacienda, Eddie Charbonier, es “terminar lo antes posible para que la política pública se aplique en esta planilla (del termino contributivo del 2025)”.

No obstante, la presidenta de la Comisión senatorial de Hacienda, Migdalia Padilla, dejó claro que la meta es escuchar a todos los sectores, aún sea mediante la presentación de memoriales.

Expuso que “las medidas no están escritas en piedra”. Es que tanto la senadora como el representante expusieron que pudiesen introducirse cambios para proveer más beneficios a los contribuyentes.

“Lo importante es que la gente reciba más dinero”, apuntó Charbonier.

“La política pública de la gobernadora y de esta administración es que cada centavo que se economice va para la reforma. Más ahorros, podemos dar un poquito más”, añadió en otra instancia.

No obstante, el representante afirmó que “yo estoy convencido de que el proyecto es buenísimo”.

La propuesta Reforma Contributiva fue presentada ayer, lunes, por la administración de Jenniffer González Colón en el primer día de la sesión legislativa.

La medida duplica de $2,500 a $5,000 la deducción por dependiente; baja las tasas contributivas a la clase media trabajadora; la tasa más alta de 33% aplicará solo a ingresos mayores de $150,000; se simplifica el sistema contributivo, eliminando reglas complejas para facilitar el cumplimiento y reducir costos; y se impulsa el ahorro en el gasto público lo que permite bajar contribuciones.

Ante la propuesta, Charbonier aceptó que tienen que aclarar dudas en estas vistas públicas que realizarán con miras a la aprobación de la reforma. Entre estas está si es beneficioso eliminar la exención de contribuciones en la compra de placas solares.

Expuso que mañana, durante las vistas públicas, exigirá al secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez; el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera, así como el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Francisco Domench, que expliquen, si resulta más beneficioso eliminar la exención, que mantener ese beneficio.

“La forma que mañana el secretario lo va a explicar es si tú recibes más dinero eliminando esa exención, no es un impuesto, no es una exención. O, si te mantenemos la exención, tú sales ganando”, sentenció el representante.

Otra propuesta que también busca el legislador clarificar es el beneficio de la eliminación de las exenciones a los vehículos híbridos y eléctricos, que generarían unos $30 millones.

Sin embargo, mostró malestar que la exención se esté utilizando para adquirir vehículos de alto costo.

“La realidad es que cuando vas a la práctica están comprando vehículos carísimos, siguen usando gasolina, y es injusto que, si tú mandas a tu hijo a la escuela, yo mando a los míos, le compramos un carrito barato, sencillo. ¡Que paguen arbitrios!”, sentenció.

Por su parte, la senadora Padilla no adelantó ningún percance para aprobar la medida.

“Tengo fe, porque estuve, he estado en todas las reuniones, de que esto se ha analizado y se ha trabajado de manera sumamente responsable y de personas que son duros, como decimos nosotros, en el tema”, manifestó.