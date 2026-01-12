Gobernadora presenta segunda parte de la reforma contributiva
La medida busca que la clase trabajadora tenga más dinero en el bolsillo, según Jenniffer González.
La gobernadora Jenniffer González Colón envió hoy a la Legislatura la segunda fase de la reforma contributiva, con el propósito de que la clase media experimente un alivio fiscal durante este ciclo de radicación de planillas, que culmina en abril.
En esta segunda parte de la reforma contributiva se duplican de $2,500 a $5,000 la deducción por dependiente; bajan las tasas contributivas a la clase media trabajadora; la tasa más alta de 33% aplicará solo a ingresos mayores de $150,000; se simplifica el sistema contributivo, eliminando reglas complejas para facilitar el cumplimiento y reducir costos; y se impulsa el ahorro en el gasto público lo que permite bajar contribuciones.
Según la propuesta, un técnico de servicio soltero con un dependiente y un ingreso anual de $23,768, que actualmente paga $565 en impuestos, ahorraría $399 con la reforma. Una secretaria casada que presenta planilla separada, con tres dependientes y un ingreso de $32,139, paga hoy $1,023, y con la reforma ahorraría $505. Por su parte, un trabajador social casado con un dependiente y un ingreso de $55,370, que actualmente paga $4,161, se beneficiaría con un ahorro de $1,206.
“Hoy, miles de puertorriqueños que trabajan duro pagan una de las contribuciones sobre ingresos más altas de Estados Unidos. Eso no es justo y por eso estamos cambiando el sistema a uno más simple, con menos carga para la clase media, que de más apoyo a las familias. Se trata de devolverle a la gente el fruto de su esfuerzo, de crear condiciones más competitivas para el desarrollo económico y de avanzar con responsabilidad”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.
“Con esta reforma contributiva le sobra más dinero a la clase trabajadora”, aseguró.
La primera fase de la reforma contributiva consiste en 10 leyes, ya vigentes, de los 14 proyectos de ley enviados por la gobernadora a la Legislatura que ya hoy benefician a la población.
Gobernadora acompaña la reforma contributiva con 18 medidas adicionales
Además de la segunda fase de la reforma contributiva, González Colón remitió hoy a la Legislatura un paquete de 18 medidas legislativas, que serán radicadas en ambos cuerpos legislativos. Cada proyecto recibirá su numeración correspondiente en Cámara y Senado, aunque La Fortaleza mantiene un conteo interno identificado como proyectos de Administración.
Entre las medidas presentadas se destacan las siguientes:
- Proyecto de Administración 88: Creación del enlace municipal para atender casos de violencia doméstica y asuntos de la mujer. Este enlace funcionará como primer punto de apoyo para víctimas de violencia de género, ofreciendo orientación sobre sus derechos, asistencia en la gestión de órdenes de protección y referidos a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y otras agencias pertinentes.
- Proyecto de Administración 89: Enmiendas a la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, con el fin de fortalecer el marco legal, garantizar justicia efectiva y oportuna a las víctimas y mejorar los procesos judiciales y la imposición de penas proporcionales.
- Proyecto de Administración 90: Enmiendas a la ley contra la llamada “venganza pornográfica” para aumentar las penas en casos de amenazas.
- Proyecto de Administración 91: Medida para establecer un nuevo marco regulatorio y un registro digital de vehículos todo terreno, producto de las recomendaciones del Comité sobre Vehículos Todo Terreno, creado mediante la Orden Ejecutiva 2025-029.
- Proyecto de Administración 92: Propuesta para extender a 16 años el término de nombramiento de registradores, procuradores y fiscales.
- Proyecto de Administración 93: Eliminación de la Junta Asesora del Programa de Desarrollo Artesanal, la cual no ha sido constituida desde su creación hace 30 años.
- Proyecto de Administración 94: Enmiendas a la Ley de la Comisión Industrial con el objetivo de actualizar su estructura presupuestaria y reducir su dependencia de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, lo que limita su capacidad de planificación y respuesta.
- Proyecto de Administración 95: Enmiendas a la ley de financiamiento de campañas políticas para prohibir donativos provenientes de personas jurídicas extranjeras.
- Proyecto de Administración 96: Enmiendas a la Ley 2-2018 para integrar al Negociado de Investigaciones Especiales al grupo de prevención y erradicación de la corrupción, además de añadir funciones adicionales.
- Proyecto de Administración 97: Expansión y fortalecimiento del programa Experience (Ley 9-2026), dirigido a jóvenes entre 15 y 18 años, con fines educativos, preventivos y de reclutamiento a través del Departamento de Seguridad Pública.
- Proyecto de Administración 98: Enmiendas a la Ley 166-2025, conocida como la Ley Keishla Madlane, para atemperarla al Código Civil y establecer que se considerará ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
- Proyecto de Administración 99: Derogación del Artículo 44 del Código Político para proteger el principio de favorabilidad.
- Proyecto de Administración 100: Resolución conjunta para designar el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Culebra con el nombre de Mañé Collazo Romero.
- Proyecto de Administración 101: Resolución conjunta para designar como Plaza del Quinto Centenario Lucecita Benítez la plaza ubicada en el Viejo San Juan.
- Proyecto de Administración 102: Enmiendas a la Carta de Derechos de los Adultos Mayores para permitir tutelas temporales como parte de una solicitud de orden de protección.
- Proyecto de Administración 103: Enmiendas a la Ley de Compensación y Servicios a Víctimas y Testigos para incluir como beneficiarias a las víctimas de trata humana.
- Proyecto de Administración 104: Clarificación de criterios en el Código Civil para atender controversias sobre relaciones entre abuelos, tíos y menores de edad.
- Proyecto de Administración 105: Medida para permitir cinco minutos de reflexión voluntarios para empleados públicos.