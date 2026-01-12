La gobernadora Jenniffer González Colón envió hoy a la Legislatura la segunda fase de la reforma contributiva, con el propósito de que la clase media experimente un alivio fiscal durante este ciclo de radicación de planillas, que culmina en abril.

En esta segunda parte de la reforma contributiva se duplican de $2,500 a $5,000 la deducción por dependiente; bajan las tasas contributivas a la clase media trabajadora; la tasa más alta de 33% aplicará solo a ingresos mayores de $150,000; se simplifica el sistema contributivo, eliminando reglas complejas para facilitar el cumplimiento y reducir costos; y se impulsa el ahorro en el gasto público lo que permite bajar contribuciones.

PUBLICIDAD

Según la propuesta, un técnico de servicio soltero con un dependiente y un ingreso anual de $23,768, que actualmente paga $565 en impuestos, ahorraría $399 con la reforma. Una secretaria casada que presenta planilla separada, con tres dependientes y un ingreso de $32,139, paga hoy $1,023, y con la reforma ahorraría $505. Por su parte, un trabajador social casado con un dependiente y un ingreso de $55,370, que actualmente paga $4,161, se beneficiaría con un ahorro de $1,206.

“Hoy, miles de puertorriqueños que trabajan duro pagan una de las contribuciones sobre ingresos más altas de Estados Unidos. Eso no es justo y por eso estamos cambiando el sistema a uno más simple, con menos carga para la clase media, que de más apoyo a las familias. Se trata de devolverle a la gente el fruto de su esfuerzo, de crear condiciones más competitivas para el desarrollo económico y de avanzar con responsabilidad”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

“Con esta reforma contributiva le sobra más dinero a la clase trabajadora”, aseguró.

La primera fase de la reforma contributiva consiste en 10 leyes, ya vigentes, de los 14 proyectos de ley enviados por la gobernadora a la Legislatura que ya hoy benefician a la población.

Gobernadora acompaña la reforma contributiva con 18 medidas adicionales

Además de la segunda fase de la reforma contributiva, González Colón remitió hoy a la Legislatura un paquete de 18 medidas legislativas, que serán radicadas en ambos cuerpos legislativos. Cada proyecto recibirá su numeración correspondiente en Cámara y Senado, aunque La Fortaleza mantiene un conteo interno identificado como proyectos de Administración.

Entre las medidas presentadas se destacan las siguientes: