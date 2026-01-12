La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes iniciará el proceso de vistas públicas sobre la Reforma Contributiva el miércoles, 14 de enero, en el salón de audiencias Severo Colberg Ramírez, mejor conocido como Audiencias Número 1.

Citados para las 9 de la mañana se encuentra el componente fiscal del Gobierno, incluyendo el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

“Como he dicho antes, Puerto Rico necesita una reforma contributiva. La última fue hace 15 años atrás (2011). Este proyecto de ley impactará a nuestra clase trabajadora, brindándoles una serie de beneficios que antes no tenían. También ayuda a otros sectores de nuestra población de manera directa. Tenemos un compromiso con el Pueblo de reducir la carga contributiva y lo vamos a cumplir. Ese proceso inicia este miércoles con las vistas públicas de la Comisión de Hacienda donde se estudiará todos los pormenores de la medida, en un análisis profundo, rápido y transparente”, expresó por escrito el Presidente Cameral, Carlos “Johnny” Méndez.

“Nuestro Presidente nos ha impartido las instrucciones sobre el proceso de evaluación de todos los parámetros asociados con el proyecto de la Reforma Contributiva 2026. Desde hace algún tiempo nuestro equipo de trabajo había desarrollado los delineamientos de este estudio, incluyendo el calendario de vistas públicas que inician el miércoles con el equipo fiscal del Ejecutivo. Vamos a estudiar todo, los beneficios al pueblo, la capacidad fiscal y las viabilidad existentes, entre otros aspectos. Lo haremos en un marco de responsabilidad fiscal y, como dijo nuestro Presidente, buscando los mejores beneficios para los contribuyentes”, dijo por su parte el representante PNP Eddie Charbonier.