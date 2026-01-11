Gobernadora someterá este lunes las medidas para bajar las contribuciones en la próxima planilla
Afirmó que ya se reunió con el liderato legislativo para que se aprueben las nuevas escalas contributivas de individuos.
La gobernadora Jenniffer González anunció este domingo que mañana, lunes, su administración radicará un proyecto como parte de un esfuerzo de reforma contributiva que, según indicó, estaría devolviendo más dinero a la mayoría de la gente tan pronto como en la próxima planilla contributiva.
Según repasó, el paquete de medidas a aprobarse incluye nuevas escalas contributivas, lo que supondría que aquellas personas “que ganan $25,000, $35,000, $45,000, $55,000, $65,000 (al año) van a pagar menos de su planilla” y por tanto “en algunos casos les va a sobrar más con el rembolso de crédito por trabajo”.
Asimismo, aseguró, en los “‘brackets’ (escalas) de $61,500 a casi $90,000 también van a tener reducciones”.
“Así que se corren todos estos renglones para beneficiar al 99.8% de la población en Puerto Rico. Así que la gente va a poder ver que en esta planilla le va a sobrar más dinero”, prometió.
Además, en esta “segunda fase” de implementación de la reforma contributiva, también estarían aumentando las deducciones en la planilla por cada menor de 18 años, de $2,500 a $5,000.
González comentó que ayer, sábado, había sostenido reuniones con “el liderato legislativo de Cámara y Senado, los presidentes de los cuerpos legislativos, los vicepresidentes de los cuerpos legislativos, los portavoces de mayoría y los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos”, a esos efectos de impulsar la reforma contributiva, y aseguró que “todo el mundo está en la misma página, y lo vamos a radicar mañana (lunes)”.
González adelantó que, para una tercera fase, se estarían revisando las tasas contributivas de las corporaciones, así como los arbitrios a los vehículos.