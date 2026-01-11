La gobernadora Jenniffer González anunció este domingo que mañana, lunes, su administración radicará un proyecto como parte de un esfuerzo de reforma contributiva que, según indicó, estaría devolviendo más dinero a la mayoría de la gente tan pronto como en la próxima planilla contributiva.

Según repasó, el paquete de medidas a aprobarse incluye nuevas escalas contributivas, lo que supondría que aquellas personas “que ganan $25,000, $35,000, $45,000, $55,000, $65,000 (al año) van a pagar menos de su planilla” y por tanto “en algunos casos les va a sobrar más con el rembolso de crédito por trabajo”.

Asimismo, aseguró, en los “‘brackets’ (escalas) de $61,500 a casi $90,000 también van a tener reducciones”.

“Así que se corren todos estos renglones para beneficiar al 99.8% de la población en Puerto Rico. Así que la gente va a poder ver que en esta planilla le va a sobrar más dinero”, prometió.

Además, en esta “segunda fase” de implementación de la reforma contributiva, también estarían aumentando las deducciones en la planilla por cada menor de 18 años, de $2,500 a $5,000.

González comentó que ayer, sábado, había sostenido reuniones con “el liderato legislativo de Cámara y Senado, los presidentes de los cuerpos legislativos, los vicepresidentes de los cuerpos legislativos, los portavoces de mayoría y los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos”, a esos efectos de impulsar la reforma contributiva, y aseguró que “todo el mundo está en la misma página, y lo vamos a radicar mañana (lunes)”.

González adelantó que, para una tercera fase, se estarían revisando las tasas contributivas de las corporaciones, así como los arbitrios a los vehículos.