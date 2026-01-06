¿Cuándo se presentará el proyecto de la Reforma Contributiva prometido por la gobernadora Jenniffer González?

Aunque se auguraba que la propuesta estuviese lista para enviarla a la Legislatura para la próxima semana, cuando inicia la sesión, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña, no pudo precisar este martes que este hecho vaya a ocurrir.

“Se va a presentar cuando esté listo”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada en La Fortaleza.

La gobernadora había prometido a principios del pasado año que la medida sería presentada y aprobada en la pasada sesión legislativa, que se extendió de agosto a noviembre.

PUBLICIDAD

Pero, la medida quedó en el tintero, porque todavía se evaluaba cuánto podían bajar las tasas contributivas que pagarían los ciudadanos, principalmente la clase trabajadora. Además, se buscaba sustituir entre $500 a $800 millones que costaría la reducción en contribuciones.

La proyección de la gobernadora es que la medida sea aprobada y convertida en ley para antes del ciclo contributivo del 2025, que se extiende entre finales de mes hasta el 15 de abril.

Peña informó que “la gobernadora ha sido enfática en que tenemos los fondos identificados, se ha estado terminando de evaluar las variables y las diferentes fórmulas para que realmente haya un beneficio y la gente pueda ver un beneficio en sus contribuciones”.

Informó que en diciembre hubo reuniones con el director de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, para encaminar un acuerdo que promoviera la Reforma Contributiva.

En entrevista con Primera Hora, la gobernadora dijo a finales del pasado mes cómo ideaba fuera su Reforma Contributiva.

Señaló que “yo quiero enfocarme en la gente que se gana de $61,500 a $90,000, que eso es la clase media. Porque, ese dinero hace 10 años atrás era un montón, pero ahora con todos los gastos eso no da. Así que esa gente paga 33% de contribuciones y 33% por ciento paga el que se gana un millón o más, así que ese segmento nosotros queremos reducirle dramáticamente las tasas contributivas para que pague menos”.

“A eso es que vamos. Estamos buscando reducir esa tasa. No es que baje de 33 a 30 (por ciento). Queremos bajarla más. Todas van a recibir una reducción, pero estas son las más importantes porque son las que producen. Yo no quiero que la gente se vaya de Puerto Rico. Quiero que la gente tenga más hijos aquí. Así que, una manera de propiciar eso es si te sobra más en el bolsillo. Así que nosotros vamos en este año, vamos a evaluar los arbitrios a los vehículos, verdad. Vamos a ver cómo se computan todas estas cosas para que la gente pueda ver que el dinero le sobra”, añadió.