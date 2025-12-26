La gobernadora Jenniffer González Colón reenfocará en este en nuevo año 2026 sus esfuerzos de comunicación al contacto directo con la gente.

Es que entiende que, aunque en este año de gobierno “se están haciendo las cosas mejor” y se siente satisfecha con todo lo que ha logrado para cumplir sus promesas de campaña, es acechada por la oposición políticas y los analistas con “falsedades”, que la gente cree que son verdad. La situación es tal que afirma que se ha invisibilizado todos los esfuerzos que se realiza en todas las agencias gubernamentales y en su gobierno en general.

La impresión la dio a conocer como parte de la entrevista de fin de año que concedió la primera ejecutiva en La Fortaleza.

Como preámbulo, la primera ejecutiva emitió unas expresiones en las que se precisó que lleva “un gobierno proactivo enfocado en resultados medibles que algunos quieren tratar de invisibilizar o sustituir con controversias políticas ajenas a su obra”.

A continuación, conoce cómo González Colón resume su primer año de gobierno y qué hará en el 2026:

¿Cuál es su nivel de satisfacción por su ejecutoria en este primer año y por qué?

“Yo te diría que el nivel de satisfacción es que no se nos va la luz, como se nos iba el año anterior. Yo creo que eso no hay número que pueda corresponder a la realidad que vive la gente, que tenía apagones todos los días en Puerto Rico. Eso cambió. Añadimos 1,200 megavatios de generación nueva, evitamos los apagones del verano, estamos añadiendo 800 megavatios de energía temporera, 3,000 megavatios de energía. Así que, en el campo energético, que es el que yo te diría es el tema más difícil que ha manejado el gobierno este año, el tema de mayor reto, porque estamos hablando de equipos, de contratistas, lo hemos superado con creces. Hemos cumplido un compromiso programático de, primero, auditar el contrato de LUMA, llevarlos al tribunal en verano con seis incumplimientos de contrato, que ahora la jueza federal nos acaba de decir que en efecto tiene que resolverse en el foro estatal, como lo habíamos dicho, dándole un revés a LUMA, y dos pleitos nuevos que están en el foro estatal”.

¿Puede medir cómo se encuentra el gobierno?

“Las matemáticas no van a medir como la gente y como el gobierno va mejorando en la calle. Como yo soy una perfeccionista, yo siempre voy a buscar mejorar, y el primer año yo lo aproveché para montar el equipo, hacer una auditoría de lo que había y establecer los planes y lograr esa ejecución. Y ya estamos viendo algunas de esas obras. Tú tienes $1,456 millones en construcción de carreteras, autopistas en Puerto Rico. Nunca se habían atendido deslizamientos, los estamos atendiendo ahora. Tú tienes las bajas en términos de los números de criminalidad… Aunque una vida que se pierda es mucha, estamos mejor que en el año anterior. El tema de la producción de empleo, tenemos más empleos en Puerto Rico que el año pasado, más número de exportación de productos. Tenemos también más ventas de sacos de cemento, que eso me lleva a la parte de la reconstrucción de vivienda, 15,000 proyectos corriendo, 82,000 trámites de gobierno que han producido más de 15,000 nuevos negocios abriendo en el 2025. Así es que cuando yo veo esto, significa que estamos estableciendo las prioridades. Claro, me quedan cosas, por ejemplo, me queda reforma contributiva”.

Para resumir, ¿usted está satisfecha con este primer año?

“Claro que sí, claro que sí. Y yo creo que ha habido mucho ruido. Yo creo que la oposición política nunca mermó su ataque. Mucha gente se quedó en el modo campaña, verdad, tratando de invisibilizar la gestión que se ha hecho. Y, ciertamente, las controversias, las polémicas de gente que quizás no estuvo conmigo antes y todavía no superan, verdad, que el pueblo de Puerto Rico me dio un mandato. Pero, a mí eso no me distrae. Ese ruido y el que a mí me quieren evaluar en el primer año como si fuera el cuarto, me eleva la vara. Pero, yo estoy acostumbrada a sobrepasar mis expectativas. Recuerdo cuando juramenté a Washington, me decían que las mujeres no iban a Washington, que yo no iba a hacer un buen trabajo y fui a la comisión de la residente que más fondos traje. Y lo mismo me pasó en la primaria y gané la elección. Así que yo no estoy enfocada en lo que piensan mis opositores o mis distractores. Yo estoy enfocada en ejecutar y cumplir con un plan de gobierno que cada jefe de agencia tiene y que cada vez están chequeando que se estén cumpliendo cada una de esas cosas”.

¿Ha podido establecer el tipo de gobierno que deseaba o ha enfrentado trabas?

“Te tengo que decir que en efecto han habido obstáculos, algunos previsibles, otros no, pero a mí esas cosas no me amilanan y lo que hacen en mí es buscar las alternativas para atemperar y cumplir con lo que he prometido”.

Indique tres aciertos de este primer año de gobierno.

“Yo te diría el tema energético, que lo hemos manejado desde el día uno y que nos ha dado un poquito de paz en términos de los apagones. En términos educativos, lo que se ha estado haciendo en términos del Departamento de Educación (con 30 escuelas bilingües nuevas, cursos de manejo de emociones, academia para padres y maestros por niños de condiciones especiales, así como reclutamiento y permanencia de profesores y maestros). En términos de la Policía, (con la baja en criminalidad). Pero puedo ir en términos de construcción, en términos de la relación con el gobierno del presidente Trump, manufactura ha sido un acierto grande. Así que te puedo dar más de tres”.

¿Y los desaciertos?

“Yo creo que la ejecución, a veces uno poner esperanza o fe en algunas personas que uno sabe que tienen todas las cualidades para sobrepasar y que quizás no lo hagan con la urgencia que uno desea”.

¿Algún otro desacierto?

“Yo mis desaciertos los convierto en métricas para mejorar. Así que cuando algo no ha salido bien, lo que hago es aprender de esa experiencia y la convierto para duplicar el efecto positivo”.

¿Qué le causó más satisfacción de este primer año?

“El poder establecer el equipo de trabajo, el poder engranar la estructura de gobierno y que ahora todo el equipo está listo para mostrar más resultados”.

¿Qué ajuste debe hacer para emprender el 2026?

“El primero, yo creo que comunicarme directamente con la gente. Yo creo que muchas veces dejamos que lo que dicen las redes sociales o los analistas o los medios es lo que percola. Sin embargo, en las visitas que estoy teniendo con la gente muchas de esas cosas que se han logrado no se perciben. Así que yo creo que es una comunicación más directa con la gente”.

¿En qué enfocará su esfuerzo en el 2026?

“(Respira profundo) En el tema de continuar con lo de (la reforma de) permisos, continuar la parte energética, la parte de reconstrucción. Vamos a incluir la parte de reforma contributiva, bajar las tasas contributivas a la gente, a clase media, clase trabajadora. Yo te diría el tema de estadidad, verdad. Fue un mandato contundente del pueblo de Puerto Rico en noviembre, así que este año vamos a estar discutiendo, trabajando asuntos de estatus, que resolverían muchos de los problemas económicos. El tema de salud, porque nosotros este año queremos empezar la construcción del nuevo Centro de Trauma y otras instalaciones que tienen que ver con salud, como la nueva Escuela de Medicina, como el que se evalúe para que podamos tener la certificación de nivel 1 del Centro de Trauma. Así que el tema de salud yo te diría. Empiezan las negociaciones a nivel federal, porque el año que viene, el 2027, expira las disposiciones de Medicaid, que logré negociar como comisionada residente”.

¿Cuál será su megaproyecto del 2026?

“El megaproyecto del 2026 tiene que ser empezar la construcción del Centro de Trauma, (en el Centro Médico de Río Piedras). El Centro de Trauma del Departamento de Salud, que es algo que se debe hace mucho tiempo… El tema contributivo, verdad, seguir bajando las contribuciones a la gente, volver a lograr por segunda vez un presupuesto balanceado a nivel estatal y salir de LUMA”.

De la Reforma Contributiva, la gente lo que quiere saber es cuánto dinero me va a sobrar. ¿Qué les puede decir?

“Ya te dije algunas cosas, las deducciones que ya son ley y que van a estar para la planilla de marzo”. Incluye la eliminación del Impuesto de Venta y Uso en las recetas de medicamentos, aumento en la deducción de la planilla de las cuentas IRA de $500 a $1,000 y las IRA de retiro hasta $3,000, así como la exención de contribuciones por venta de una propiedad principal, entre otras.

Para la Reforma Contributiva que impacta la tasa a tributar, “yo quiero enfocarme en la gente que se gana de $61,500 a $90,000, que eso es la clase media. Porque, ese dinero hace 10 años atrás era un montón, pero ahora con todos los gastos eso no da. Así que esa gente paga 33% de contribuciones y 33% por ciento paga el que se gana un millón o más, así que ese segmento nosotros queremos reducirle dramáticamente las tasas contributivas para que pague menos”.

¿Cuánto le va a sobrar a ese contribuyente?

“A eso es que vamos. Estamos buscando reducir esa tasa. No es que baje de 33 a 30 (por ciento). Queremos bajarla más. Todas van a recibir una reducción, pero estas son las más importantes porque son las que producen. Yo no quiero que la gente se vaya de Puerto Rico. Quiero que la gente tenga más hijos aquí. Así que, una manera de propiciar eso es si te sobra más en el bolsillo. Así que nosotros vamos en este año, vamos a evaluar los arbitrios a los vehículos, verdad. Vamos a ver cómo se computan todas estas cosas para que la gente pueda ver que el dinero le sobra”.

Mencione qué no pudo resolver en este 2025 y que cumplirá en este nuevo año.

“Yo te diría que el tema más importante siempre va a ser el energético, porque es la base y plataforma. Si yo no tengo el sistema energético funcionando, no tengo el sistema de bombeo de aguas en la montaña y, por lo tanto, no me llega agua a la gente. Si no tengo el sistema energético funcionando, no tengo manufactura, no tengo empleo, no tengo salud. A mí me ha tocado trabajar con algo que otros gobernadores no tuvieron, que es un sistema en el piso, deficiente, que tiene que modernizarse y que nosotros estamos corriendo a la vez, primero, los incumplimientos de contratos, la nulificación de la extensión que se hizo, estamos corriendo buscando nuevos operadores, estamos buscando nueva energía de generación temporera, 800 megavatios, permanente 3,000 megavatios, las baterías y añade a todo eso, negociamos un contrato para bajar el costo de gas natural. Lo que significa que vamos a seguir buscando cómo economizarle a la gente. Y sí, yo te diría que bajarle el costo de la luz a la gente”.

¿Qué le dicen las personas que opinan que usted ha perdido la credibilidad?

“Yo creo que hay una máxima de (Joseph) Goebbels, del gobierno de la dictadura de Hitler, que decía que, si tú repites lo mismo, aunque sea una falsedad, la gente entiende que es verdad. Yo creo que aquí la oposición política y los ‘analistos’ han estado repitiendo falsedades, falsedades, para crear una impresión falsa de lo que estamos haciendo. Por eso, mi efecto de comunicación ahora va a ser directo, porque yo tengo todos los indicadores en cada una de las agencias que se están haciendo las cosas mejor. Tú no sabes las veces que visito que (la gente) me dice es la primera vez que un gobernador logra esto, es la primera vez que esta agencia hace esta construcción, es la primera vez que recibo una ayuda en este sentido. Así que cuando yo visito y la gente me da la información de manera directa, yo me doy cuenta que acá en San Juan es una cosa y en la isla es otra. Así que yo quiero que toda la gente perciba lo que cada agencia está haciendo”.

¿Cómo le afectan las controversias con la Legislatura y los señalamientos que lanza el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en sus buenos días?

“Cada cual tiene su libro. El mío es el de trabajar. Yo soy de menos controversia y más acción. Así que yo no me desenfoco con lo que otras personas piensen de mí. Yo busco los resultados, y yo nunca voy a estar con personalismo con nadie, así que cada cual tiene su estilo”.

¿Qué le dicen las personas que no se simpatizan con que Francisco Domenech sea el secretario de la Gobernación?

“Bueno, el único que le piensa así es el presidente del Senado y las personas que le siguen. Así que él tiene derecho a su opinión y yo estoy convencida que el licenciado Domenech está haciendo su trabajo. Ha sido muy efectivo economizando el dinero del gobierno, manteniendo la operación gubernamental y, claro, la oposición política quisiera que yo pusiera a Juan Dalmau de secretario de la Gobernación. Eso no va a pasar. Así que yo tengo un secretario de la gobernación que está ejecutando y que es mi mano derecha”.

¿La exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Valerie Rodríguez, es una amenaza para la contienda a la gobernación del 2028?

La gobernadora no respondió la pregunta.

¿Ser mujer le ha afectado a la hora de gobernar?

“Mira, yo no me impongo límites. Los límites los quieren imponer otros y la gente que quizás aspiró aquí o nunca ha querido aspirar. Así que yo no me dejo llevar por lo que otros piensan de mí. Yo voy enfocada. Yo nací con el ‘drive’ puesto, así que yo voy para adelante. Yo perderé encuestas, pero no pierdo elecciones. Así que con eso te digo que estoy preparada y estoy ejecutando y voy a cumplir todo lo que prometí”.