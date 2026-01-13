El Departamento de Hacienda proyecta cambiar las fechas de la radicación de las planillas de contribución sobre ingreso del ciclo contributivo del 2025 con tal de que apliquen las nuevas tasas contributivas que promulga la gobernadora Jenniffer González Colón en su Reforma Contributiva, anticipó este martes el secretario de Hacienda, ángel Pantoja Rodríguez.

Además, dio a conocer que una gran porción de las rebajas en las tasas contributivas será costeadas a través de reducción de presupuestos en algunas entidades gubernamentales, consolidación de oficinas dentro de las agencias, disminución en la contratación externas de profesionales, pagos de rentas y otras utilidades. Pero, reiteró que no se contempla el despido de empleados públicos.

La información la dio a conocer Pantoja Rodríguez durante una conferencia de prensa que se realizó en La Fortaleza para clarificar puntos relacionados a la Reforma Contributiva que presentó ayer, lunes, la gobernadora.

Según explicó el funcionario, por lo común es a mediados de febrero que inicia el proceso de radicación de planillas. El mismo concluye el 15 de abril.

“Dando paso a estos alivios contributivos, esas fechas pueden cambiar un poco. Pero vuelvo a hincapié, la diligencia con la que la Asamblea Legislativa está atendiendo este asunto, ya mañana hay vista pública, y semana que viene, así que, si se aprueba con esa diligencia, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso se pueda implementar lo antes posible”, expuso en una primera instancia el titular.

Luego, cuando fue preguntado por el asunto, Pantoja Rodríguez informó que, “una vez culmine el proceso legislativo, pues, podemos estar en posición de dictar fechas específicas de cuándo en efecto va a estar el sistema listo” para la presentación de planillas. Aceptó que, con la aprobación de la reforma, se deben hacer cambios en el sistema electrónico de radicación, conocido como SURI (Sistema Unificado de Rentas Internas).

La reforma que presentó la gobernadora reduce en hasta 12% las tasas contributivas, principalmente a la clase trabajadora. La propuesta, en específico, duplica de $2,500 a $5,000 la deducción por dependiente; baja las tasas contributivas a la clase media trabajadora; la tasa más alta de 33% aplicará solo a ingresos mayores de $150,000; se simplifica el sistema contributivo, eliminando reglas complejas para facilitar el cumplimiento y reducir costos; y se impulsa el ahorro en el gasto público lo que permite bajar contribuciones.

El secretario de Hacienda informó que, para poder cumplir con estas medidas, el gobierno debe identificar alrededor de $500 millones.

Las principales medidas para buscar el dinero incluyen la eliminación de la exención contributiva a los autos híbridos y eléctricos, así como la imposición de contribución a los sistema de energía solar.

Pantoja Rodríguez informó que con estas medidas identificadas se generarían unos $280 millones.

El resto del dinero, aceptó, provendrán de economías en el gobierno, que no incluirá el despido de empleados públicos, se reiteró en varias ocasiones.

Indicó que la propuesta de reducción de gastos en el gobierno la presentará la Oficina de Gerencia y Presupuesto en las vistas legislativas, que inician mañana, miércoles, en la Cámara de Representantes y el próximo martes en el Senado. Indicó que estas “hacen que este proyecto sea fiscalmente neutral”.

Informó que los despidos de empleados públicos “no está planteado. Cuando hablamos de reducción en gasto gubernamental son partidas específicas que hemos identificado, que el presupuesto que se establece de antemano para un año fiscal no se utiliza en su totalidad. Es decir, esos ahorros, que el gobierno no los preserve, sino que se devuelvan a la clase trabajadora de Puerto Rico”.

“Despidos de empleados público no es lo que está contemplado. Partidas específicas, como comenté hace unos minutos, estamos hablando de contratación de servicios profesionales, servicios comprados, renta, facilidades y utilidades, pues se presupuesta una cantidad y no se utiliza en su totalidad. El gobierno no está para hacer dinero. El gobierno está para facilitar y dar este beneficio a la clase trabajadora en Puerto Rico”, añadió Pantoja Rodríguez.