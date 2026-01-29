Ante las dificultades que se han planteado para aprobar la reforma contributiva que se prometió de manera rápida, la gobernadora Jenniffer González Colón ausculta la posibilidad de otorgar nuevamente un incentivo reintegrable a la clase trabajadora.

Una reunión que sostendrá la primera ejecutiva, su equipo fiscal y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, en la tarde de este jueves será crucial para determinar el paso que se daría para aliviarle el bolsillo a los contribuyentes, ya sea mediante las bajas en las tasas contributivas que prometió o devolviéndo en un cheque parte del dinero que se pagó en contribuciones. Así lo dejó saber la primera ejecutiva, durante una conferencia de prensa que realizó este jueves en Vega Baja.

Explicó que en la reunión discutirán posibles fechas de la aprobación de la reforma contributiva que presentó a principios de mes. Indicó que, si la medida no sería aprobada antes del 9 de febrero, fecha en que el Departamento de Hacienda tiene previsto comenzar el ciclo contributivo del 2025, entonces, presentaría una propuesta legislativa para otorgar un incentivo reintegrable como el que otorgó el exgobernador Pedro Pierluisi en verano del 2024.

“Si no tuviéramos la reforma aprobada previo a esa fecha, yo no descarto la radicación de un proyecto para hacer los alivios en este ciclo contributivo de manera directa. Aquí estamos buscando que la gente reciba los beneficios de las economías y los ahorro que el gobierno de Puerto Rico está teniendo anualmente”, puntualizó.

Añadió que “yo quisiera que el proyecto (de la reforma contributiva) se aprobara de manera inmediata y de esta manera entrara en vigor. Si se fuera a tardar en la Legislatura, pues, estamos auscultando la posibilidad de yo radicar otro proyecto para darle la economía de ahorro a la gente directamente en un cheque este año y abrir el ciclo contributivo ahora en febrero”.

La Legislatura no ha aprobado la medida, en parte, porque espera información fiscal de las agencias de gobierno. Además, existe controversias sobre imponer un impuesto a los equipos de energía solar.

Sobre la información fiscal que se solicitó, la gobernadora dijo que “la información que se pidió es mucha, de distintas agencias de gobiernos, todas en el área fiscal. El secretario de Hacienda, (Ángel Pantoja), me ha manifestado que le puede tomar algunos días adicionales compilar toda la información que se tiene, no es que no se tenga”.

Al menos, el Senado le dio a Hacienda 10 días para entregar la información hace una semana. Lo que planteó la gobernadora es que puede demorar días adicionales a la fecha impuesta para que se tenga la información.

Este incentivo reintegrable del que se ha vuelto a hablar se otorgó en el 2024 para devolver a los contribuyentes el dinero que recibió de más el gobierno durante el ciclo contributivo del 2023.

Hacienda desembolsó a unos 150,000 contribuyentes unos $250 millones que fueron autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), luego de que no se aprobara la reforma contributiva propuesta por Pierluisi. Aplicó a contribuyentes con un ingreso neto sujeto a contribución de entre $41,500 y $250,000, con cheques que iniciaron en $200.

El exgobernador intentó dar nuevamente el incentivo en el 2025, el cual aplicaba para el ciclo contributivo del 2024, pero la Junta no se lo aprobó.

Se le preguntó a González Colón si la Junta de Supervisión Fiscal se opondría a este incentivo reintegrable nuevamente. Pero, no pudo dar una respuesta concreta.

“Lo importante aquí es que nosotros tengamos el dinero para pagar los beneficios y que el resultado sea balanceado para efecto de la caja del gobierno. Con eso nosotros vamos a cumplir. No vamos a gastar más, ni vamos a dar más de lo que se tiene. Pero, no me voy a limitar a que sea una autorización”, afirmó.

La gobernadora no dio detalles sobre cuánto pudiese recibir un contribuyente en beneficios, si finalmente lo que se otorga es un incentivo reintegrable.