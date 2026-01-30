En una carta de siete páginas enviada al liderato legislativo, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, objetó la propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón para ofrecer una reforma contributiva.

Las oposiciones, en general, se centran en que todo mecanismo de reducción de las tasas contributivas debe tener una fuente permanente de repago y que el dinero no debe salir del propio presupuesto.

La misiva la presentó Mujica para contestar una petición que le hiciera el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, para conocer la postura de la Junta sobre la reforma.

Mujica no se expresó sobre a la nueva propuesta de la gobernadora de ofrecer un cheque de alivios contributivos. Esta fue presentada hoy ante la Legislatura, ya que el proyecto de la reforma demoraría en ser aprobada. Sin embargo, adelantó que podría avalar ese tipo de medida no recurrente.

“Aunque la Junta de Supervisión no puede respaldar la reducción contributiva de los Proyectos de Ley (de la reforma), una posible fuente de alivio para los contribuyentes individuales podría ser un incentivo o reembolso no recurrente, por un monto consistente con los cambios en las tasas, compensado mediante la eliminación del descuento a los contribuyentes, que se distribuiría entre el grupo de contribuyentes individuales que se habrían beneficiado de la propuesta de los proyectos de ley”, se lee en la carta.

Es el proyecto de la reforma contributiva, que disminuye hasta en un 12% las tasas contributivas a la clase trabajadora, la que la Junta objetó.

“La Junta de Supervisión Fiscal es plenamente consciente de la considerable carga que el actual marco fiscal de Puerto Rico impone a los contribuyentes individuales y de la consecuente necesidad imperativa de identificar alternativas sostenibles para aliviar esta realidad. La Junta de Supervisión Fiscal siempre ha apoyado los esfuerzos para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción competitiva y considera prioritarios estos esfuerzos”, indica la carta.

“Sin embargo, si bien los proyectos de ley reducen las tasas contributivas para muchos contribuyentes, no constituyen una reforma fiscal amplia, holística o integrada que permita a Puerto Rico alcanzar el crecimiento económico a largo plazo, como se ha debatido constantemente durante los continuos esfuerzos de colaboración entre el Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal para facilitar la reforma del marco estatutario fiscal de Puerto Rico. No obstante, presentamos nuestro análisis de la legislación tal como fue presentada”, se añade.

La carta apunta a que la propuesta de la reforma incluye reducciones recurrentes sin una fuente de repago que también sea recurrente.

En fin, concluye que “los proyectos de ley, tal como fueron presentados y como están redactados actualmente, parecen ser significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal, el Presupuesto del año fiscal 2026 y PROMESA”.

Se precisa que “el Plan Fiscal requiere que cualquier reforma contributiva o iniciativa de ley contributiva que el Gobierno emprenda o promueva sea neutral en ingresos o, de otro modo, fiscalmente responsable a largo plazo”.

La propuesta del gobierno sólo incluye dos fuentes de repago que son el impuesto a la compra de sistemas de energía solar y la eliminación de la exención contributiva a carros híbridos y/o eléctricos. El restante de los fondos saldrían de economías del presupuesto y exceso en recaudos. Esta última parte es la parte que objeta la Junta.

Según la misiva, “el Plan Fiscal dispone que ‘todas las reducciones contributivas deben ir acompañadas de medidas específicas de ingresos compensatorios… por al menos la misma cantidad o por reducciones compensatorias en el gasto gubernamental identificadas en la legislación habilitadora’”.

Se establece que las propuestas de la gobernadora “revisan la estructura de los tramos del impuesto sobre ingresos individuales de Puerto Rico y reducen las tasas contributivas, lo que resulta en una reducción de ingresos de $370 millones sin identificar ingresos recurrentes comparables ni compensaciones presupuestarias. Los ingresos incluidos han sido valorados preliminarmente en $193 millones”.

Para concluir, apuntaron a que “reconocemos los proyectos de ley como una oportunidad para proveer alivio contributivo. No obstante, cualquier legislación que establezca nuevas obligaciones o modifique obligaciones existentes debe discutirse durante el próximo proceso presupuestario del Fondo General del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2027, y como parte de los esfuerzos más amplios para reformar el marco estatutario presupuestario y financiero del Gobierno. Al discutir estas iniciativas dentro del proceso formal de elaboración del presupuesto, se puede asegurar que cualquier decisión tome en cuenta la situación financiera general de Puerto Rico y esté plenamente alineada con los objetivos fiscales a largo plazo, los requisitos legales y las prioridades de política pública”.