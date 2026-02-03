La gobernadora Jenniffer González Colón firmará hoy, martes, la resolución conjunta que le asigna al Departamento de Hacienda $554 millones para financiar el Cheque de Alivio Contributivo que se les otorgará a ciertos contribuyentes una vez rindan su planilla del año contributivo 2025.

“Estoy bien contenta, porque significa que la Cámara y el Senado se pusieron del lado del pueblo…de la clase trabajadora”, celebró a los medios tras ser la oradora principal del evento “AAFAF Puerto Rico In Focus Investment Summit”, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, Pedro Rosselló González, en San Juan.

Según especificó la mandataria, los contribuyentes en cuyos hogares habiten menores de 18 años recibirán una deducción de $5,000 por cada uno, que se traduce en un aumento de $2,500.

Aquellos contribuyentes que generen menos de $100,000 se aplicarán reducciones que fluctuarían del 2 al 9 por ciento. Las reducciones de quienes devengan más de $150,000 podrían ser de 1 por ciento.

“Va a depender del contribuyente…, va a depender de cuánto se gana. Te puedo decir que aquellos que estén debajo del tope de $100,000, los ahorros van a ser mayores”, recalcó.

“La base para hacer el cálculo de cuál sería el beneficio es la planilla”, concordó el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez.

¿De dónde vienen los fondos?

Pantoja Rodríguez especificó que las reservas que alimentarán esos $554 millones “que no tienen que ver con pago de deuda o servicio de deuda, que no tiene que ver con ningún compromiso de pago de ajuste que tenían una fecha de vigencia, una fecha de caducidad”.

Utilizó de ejemplo la reserva de $250 millones cuando se aprobó la Ley 52 de 2022 (la cual) tenía una fecha de caducidad hasta el 31 de diciembre de 2025, que “fue una contingencia establecida o exigida por la Junta de Supervisión Fiscal en caso de que hubiese un declive en los ingresos o los recaudos en el Fondo General. Eso no ha ocurrido”.

“Consistentemente las proyecciones han excedido los recaudos. Por ende, al caducar esa reserva, incluyendo el remanente que hubo del incentivo que se distribuyó en el año 2024 y en adición a los balances que no están restrictos en las cuentas bancarias del Gobierno de Puerto Rico…debe ser suficiente para financiar ese costo para este ciclo contributivo”, continuó.

La gobernadora pretende que este alivio sea permanente a través de una reforma.

En cuanto a la posible objeción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), González Colón aseguró que “no puede ser que aquí busquemos los intereses de todo el mundo menos los de la gente” y que no hay “Plan B” tras la aprobación de los legisladores.

“Mi función es ahorrar, hacer un proceso más expedito, más transparente y que el dinero le rinda a la gente. Yo no voy a frenar a cumplir los compromisos programáticos porque alguien quiera hacer algo perfecto o a base de otras consideraciones”, puntualizó la primera ejecutiva.