La Cámara de Representantes y el Senado aprobaron hoy la resolución conjunta que autoriza asignar al Departamento de Hacienda unos $554 millones para financiar el Cheque de Alivio Contributivo que se estaría otorgando a ciertos contribuyentes una vez rindan su planilla del año contributivo 2025 en las próximas semanas.

El Cheque de Alivio Contributivo es la solución alterna que encontró la administración de la gobernadora Jenniffer González para poder cumplir su promesa de campaña de dar un dinero a la clase trabajadora, luego que en la Legislatura no se pudiera atender y aprobar su propuesta de la llamada reforma contributiva a tiempo para este ciclo, que arranca en apenas unos días, el 9 de febrero próximo.

Según lo aprobado, el Cheque de Alivio Contributivo para los Trabajadores y la Clase Media otorgaría una cantidad similar a la que habrían recibido, según lo dispuesto en la propuesta de reforma contributiva.

Podrán beneficiarse de este Cheque de Alivio aquellos contribuyentes cuyo ingreso neto sujeto a contribución sea igual o menor a $150,000 anuales, que rindan la planilla del año contributivo 2025 en o antes de la fecha para radicación, incluyendo prórrogas, que hayan residido durante todo el año natural 2025 en Puerto Rico, y que no hayan optado por la contribución opcional o no estén sujetos al pago de la contribución básica alterna.

Recibirán un monto según la tabla de la propuesta de reforma contributiva hecha púbica que promete reducciones en las tasas contributivas.

En el caso de los menores de 18 años dependientes, se considerará una deducción adicional de $2,500 por cada dependiente que al 31 de diciembre de 2025 no hubiese cumplido los 18 años de edad.

La medida, además, provee mecanismos para que el Departamento de Hacienda recobre de ese cheque las deudas que pueda tener un contribuyente con esa agencia o con la Administración para el Sustento de Menores (ASUME).

El pago que se reciba por concepto de este Cheque de Alivio Contributivo será considerado un ingreso exento de toda contribución sobre ingresos en Puerto Rico.

Este desembolso no se recibirá junto con el reintegro que reciba el contribuyente, si alguno, sino de manera separada, y no le requerirá al ciudadano someter un formulario o documento adicional alguno para recibirlo.

Según se ha anunciado, el pago del Cheque de Alivio se realizará por depósito directo, o enviando un cheque por correo a la última dirección conocida.

Durante la discusión de la Resolución Conjunta de la Cámara 278, que se radica para actuar en sustitución de lo que originalmente buscaban el Proyecto de la Cámara 1014 y el Proyecto del Senado 912, el representante Eddie Charbonier Chinea, hablando a nombre del Partido Nuevo Progresista (PNP), resaltó los beneficios de la medida para una gran parte de los contribuyentes, así como para la economía en general.

Además, recordó que, para atender la medida del Cheque de Alivio Contributivo, el Departamento de Hacienda, emitió una certificación, firmada por su secretario, Ángel Pantoja, declarando que el gobierno cuenta con ahorros por un monto de $813.7 millones, partida de la cual saldrían los $554 millones para financiar este cheque.

Mientras, la representante Gretchen Hau, a nombre del Partido Popular Democrático (PPD), presentó una enmienda que buscaba ordenar a todas las agencias y dependencias del gobierno identificaran un ahorro de 5% en gastos recurrentes en su presupuesto, y rendir un informe ante la Asamblea Legislativa al respecto, estableciendo además que tales ahorros no podrían salir del despido de empleados públicos o el recorte de servicios al público, pero la enmienda fue derrotada por la mayoría del PNP.

Declaró, de manera enfática, que su delegación está a favor del alivio a la clase trabajadora, pero reclamó que se hiciera una verdadera reforma contributiva, abarcadora, integral, que realmente atienda ese reclamo de alivio, y que sea cónsona con las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Mientras, la representante Lisie Burgos Muñiz, de Proyecto Dignidad, también respaldó el alivio contributivo, pero insistió en que se hiciera un uso responsable del dinero.

Alertó que no le gustaría que, luego que se ilusione al pueblo con este alivio, de alguna forma se trastoque la medida y no llegue a convertirse en realidad la promesa de alivio al pueblo.

Por último, el representante Denis Márquez Lebrón estableció que la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) respaldaría la medida por los beneficios que representa para el pueblo, generando un aplauso de parte de la delegación del PNP, que recibió con algo de sorpresa, destacando que es el primero que recibe en sus nueve años como legislador.

No obstante, declaró que la medida era consecuencia de la incapacidad política del gobierno y la mayoría PNP de lograr aprobar la “mal llamada reforma contributiva”, y estableció algunos puntos de crítica al proceso, como el hecho de que se hiciera tan tarde, al punto que fue necesario llegar a la resolución conjunta porque no se pudo aprobar a tiempo el proyecto de ley de la reforma contributiva, además de la situación bajo la cual vive Puerto Rico, que al final todo está sujeto a recibir el consentimiento de la JSF.

Además, se refirió a la carta firmada por el secretario de Hacienda y sostuvo que tenía dudas sobre la misma, aunque la aceptaba como documento válido, con la esperanza que luego no cambiaran los números que refleja.

Insistió en que el PIP quiere que se haga una reforma real, que sea permanente, y que no solo beneficie a la clase trabajadora y ponga a pagar a lo justo a personas más adineradas, y además establezca un uso adecuado del dinero que paga la gente a través de sus contribuciones.

Antes de que los representantes votaran a favor de la medida a viva voz, de manera unánime, el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez estableció que no se ha abandonado la discusión del PC 1014 y que esperan aprobar la reforma más adelante. Además, en referencia a la carta de Hacienda, sostuvo que, para efectos de transparencia, la cantidad que establece va a ser enmendada, porque no son $813 millones, sino que son $1,154 millones los fondos con que cuenta el gobierno.