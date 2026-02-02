La delegación senatorial del Partido Popular Democrático (PPD) anunció este lunes que, como parte de su esfuerzo de someter propuestas alternas a las impulsadas por la gobernadora Jenniffer González y el Partido Nuevo Progresista (PNP) para lograr la llamada reforma contributiva, sometió una tercera propuesta que entienden podría conseguir los fondos suficientes, y recurrentes, para cubrir el costo de los cambios propuestos que están bajo discusión en estos momentos.

El senador Luis Javier Hernández Ortiz, portavoz de la delegación, indicó que esta tercera propuesta sugiere que se destine la reserva del 5% que se tiene que separar de cada presupuesto anual, para cubrir el gasto que tendría establecer lo propuesto en la llamada reforma contributiva, y que se calculó en $563 millones por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

PUBLICIDAD

De acuerdo con Hernández, tomando en cuenta que el presupuesto para el año fiscal 2025-2026 es de $13,095 millones, esa retención de 5% se estima que podría ascender a $654 millones.

Para tener una mejor idea de la cantidad que constituye ese 5%, y qué uso se le estaría dando una vez la JSF lo devuelve al gobierno, la delegación del PPD sometió una solicitud oficial a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), para que en cinco días laborables entregue la información detallada sobre esa retención, desglosada por agencia, instrumentalidad y dependencia.

“Eso (la reserva de 5%) es algo que pudiera el gobierno entonces validar por ley, o sea, convertirlo en ley, aplicarlo a este presupuesto y a los presupuestos subsiguientes, de manera tal que ese 5% recurrentemente se utilice para nutrir la reforma contributiva. Esa es la resolución que hemos presentado, la Resolución Conjunta 119. Y para evidenciar que ese 5% represente los $550 millones, estamos haciendo una petición de información, que ya está presentada y se va a aprobar durante el día de hoy, que es la petición 2026-0019, donde le pedimos a la OGP que certifique como van los ingresos de ese 5% retenido. Y obviamente la Resolución Conjunta 119 lo que va a pedir es que, en lugar de que se le envíe al gobierno ese 5% se mantenga para nutrir la reforma contributiva”, sostuvo el senador.

Hernández recordó que la delegación del PPD ya había sometido otras dos propuestas previas para atender este tema: la primera dirigida a que el gobierno reservara un 5% de los gastos totales del presupuesto, tomando en consideración que el presupuesto del País en los pasados 10 años se ha aumentado en casi un 40% y que el gobierno ha anunciado en varios años sobrante por exceso en recaudos, y que de ahí pudiera entonces sacarse el dinero para cubrir los $550 millones que hacen falta para darle paso a la reforma contributiva de manera recurrente; y la segunda dirigida a que el gobierno diera ejemplo con el gasto, en particular el gasto publicitario, del cual han identificado, según la página del Contralor, unos $30 millones, “y entendemos que pueden ser más”, que serían suficientes para atender en específico “el tema del impuesto al sol”, es decir, el impuesto que se impondría a los sistemas solares de producción y almacenamiento de energía y a los vehículos eléctricos e híbridos.

La reserva del 5% es un dinero separado para contingencias y atender emergencias de país, como eventos atmosféricos o posibles reducciones en los fondos federales. Esta reserva busca asegurar la estabilidad fiscal y cubrir déficits inesperados durante el año fiscal. También se utiliza como un mecanismo de ahorro.

“Nosotros seguimos insistiendo en que el País necesita una reforma contributiva. A nosotros no nos importa si el gobierno está improvisando, si hay guerras internas de poder. No nos importa si no hay la capacidad de poder identificar las partidas a tiempo para implementar tal como lo prometieron. Nosotros queremos darle una reforma contributiva al país, y por eso estamos presentando nuestra tercera propuesta al Ejecutivo, para poder aprobarla ya”, afirmó Hernández, agregando que están a favor del cheque que se estaría dando a gran parte de los contribuyentes para este ciclo contributivo, en lo que se aprueba la reforma, si es que finalmente se hace.