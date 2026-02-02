El Senado de Puerto Rico espera aprobar hoy, lunes, la resolución conjunta que otorgaría un cheque de alivio contributivo a padres de menores de 18 años y a trabajadores que devengan menos de $150,000 anuales.

Así lo afirmó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, durante una conferencia de prensa que fue transmitida por las redes sociales del Senado de Puerto Rico, en la que indicó que el cuerpo legislativo que preside actuará tan pronto la Cámara de Representantes apruebe la medida.

Esta legislación busca inyectar alrededor de $554 millones en la economía, fondos que el Gobierno alega que recibió en exceso por concepto de contribuciones.

“En la mañana de hoy tuve una reunión con el presidente de la Cámara y el secretario de Hacienda, entre otras personas, para discutir el tema de la resolución conjunta que envió la señora gobernadora… La Cámara de Representantes va a aprobar hoy esa resolución conjunta, y nosotros vamos a esperarla para aprobarla hoy también”, afirmó el presidente senatorial.

El senador novoprogresista explicó además que dar paso a esta medida no implica un freno total a la Reforma Contributiva, en la que —aseguró— continuarán trabajando. El pasado viernes, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) detuvo la llamada Reforma Contributiva de la gobernadora Jenniffer González, al cuestionar que la medida debía contar con una fuente permanente de repago.

Ahora, con relación al cheque de alivio, Rivera Schatz señaló que también resta un proceso que debe completar La Fortaleza con la Junta. “La Asamblea Legislativa lo que estaría haciendo es autorizar esa legislación para que entonces el Ejecutivo se siente con la Junta y verifique si los fondos que ellos desglosan están disponibles o no”, sentenció.

¿Qué se sabe sobre los cheques?

Actualmente se conoce que el alivio contributivo aplicará a contribuyentes con ingresos netos de hasta $150,000 anuales, que radiquen su planilla de 2025 y hayan residido en Puerto Rico durante todo ese año.

El Departamento de Hacienda será el encargado de determinar el monto del pago, considerando una deducción adicional por cada hijo menor de 18 años.

Los cheques se emitirán por depósito directo, de forma separada a cualquier reintegro, aunque aún no se ha informado cuándo comenzarán a distribuirse.