La celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos también trajo suerte a Puerto Rico. El sorteo de Powerball celebrado anoche, 4 de julio, dejó varios boletos ganadores de $100,000 y $50,000 en la Isla.

Según el portal oficial de la lotería, dos boletos acertaron combinaciones valoradas en $100,000, mientras que otro resultó ganador de $50,000 en la jugada regular. Los números ganadores en la jugada normal del Powerball fueron el 17,38, 46 y 69, con el bolo rojo de 20.

Premios en el sorteo del Powerball del 4 de julio ( Fotocaptura )

A esos aciertos se sumó otro boleto ganador de $50,000 correspondiente a la modalidad Double Play.

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Premio Doble Play en Puerto Rico en el sorteo del 4 de julio ( Fotocaptura )

Además de esas cantidades, el sorteo repartió múltiples premios menores de $500 y $200 entre jugadores en Puerto Rico.

Como nadie acertó la combinación ganadora del premio mayor, el bote para el próximo sorteo aumentó a $403 millones en la jugada regular de Powerball, con una opción de pago en efectivo de $180.7 millones.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.