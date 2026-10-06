Walmart colocó la primera piedra de lo que será su primer Supercenter en Bayamón, un proyecto que representa una inversión de $65 millones y que generará cientos de empleos en el municipio.

El nuevo local ubicará entre la avenida Los Palacios (PR-828) y el desvío Mariano Cotto (PR-5).

La actividad contó con la participación de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera y el representante Félix Pacheco y directivos de Walmart.

De acuerdo con la información divulgada sobre el proyecto, la construcción generará más de 265 empleos.

Una vez el establecimiento abra sus puertas, se espera que cree entre 550 y 600 empleos permanentes.

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La nueva tienda formará parte del formato Supercenter de Walmart, que reúne en un mismo establecimiento una amplia variedad de productos y servicios para los consumidores.

Durante la colocación de la primera piedra, los participantes destacaron la inversión como una muestra de confianza en Puerto Rico y en el potencial de la fuerza laboral local.

Se estima que este nuevo Walmart abrirá en aproximadamente 18 meses.