Un jugador de Florida se convirtió en el nuevo millonario del Powerball tras acertar los seis números del sorteo del sábado y llevarse el premio mayor, estimado en $114 millones.

Según informó la lotería estadounidense a través de su portal oficial, los números ganadores fueron el 5, 29, 33, 36 y 45, con el bolo rojo 22. Solo un boleto logró acertar la combinación ganadora.

La persona afortunada tendrá dos alternativas para reclamar el premio: recibir un pago único de $47.9 millones o elegir una anualidad que distribuiría los $114 millones mediante pagos durante 29 años.

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En esta ocasión, ningún jugador acertó los cinco números blancos para obtener los premios secundarios de $2 millones y $1 millón.

Tras conocerse el nuevo ganador, el premio mayor del Powerball se reiniciará en $20 millones para el próximo sorteo, que se celebrará el lunes 23 de noviembre.

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido