Washington. La criptodivisa que lanzó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas antes de tomar posesión y conocida como ‘$TRUMP’ supera este miércoles los 10.000 millones de dólares de valor de mercado.

La cotización de ‘$TRUMP’, con un valor de salida de 10 dólares se disparó a los 72.62 dólares antes de estabilizarse por encima de los 30 dólares.

Su cotización al mediodía del miércoles era de 39.60 dólares, con un valor de mercado de más de 10,708 millones de dólares, según el portal CoinGecko, que monitorea los precios de criptomonedas.

Además, la moneda de la primera dama, Melania Trump, conocida como ‘$MELANIA’ cotizaba a esa misma hora en 3.77 dólares para un valor de mercado de más de 612 millones de dólares.

Ambos activos digitales son lo que se conoce como ‘memecoins’, unos tokens que se negocian a través de la plataforma Solana.

Trump fue preguntado este martes si tenía intención de seguir con la venta de productos que le “benefician personalmente” durante su Presidencia.

“Bueno, no sé si me beneficia. No sé dónde está. No sé mucho al respecto, aparte de que lo lancé. Fue muy exitoso. No lo he revisado. ¿Dónde está hoy?“, respondió el mandatario.

Tras ser informado de que el valor de mercado ascendía a “varios miles de millones”, el mandatario respondió: “Eso es una minucia para estos tipos”, refiriéndose a los ejecutivos de OpenAI, Oracle y SoftBank.