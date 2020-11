Hoy se celebra el Viernes del Madrugador, día esperado por muchos para hacer las compras navideñas y ahorrar bastante dinero, debido a las ofertas especiales que suelen lanzar los comercios como inicio de la temporada más movida del año.

Sin embargo, esta vez la pandemia del COVID-19 obligó al sector comercial a hacer ajustes, tanto en horarios, como en los ofrecimientos al consumidor.

Una mirada a los “shoppers” publicados en los diarios da cuenta de que multinacionales que solían publicar páginas de especiales en años anteriores, esta vez no lo han hecho, entre ellas Sears, Kmart, Pep Boys, Office Depot, Office Max y Best Buy.

Aún así, otras tantas cadenas han publicado descuentos en múltiples productos y entre las mejores ofertas destacan este año enseres para la cocina, electrodomésticos y artículos para el hogar, así como productos de belleza.

El consumidor deberá verificar cada “shopper” y hacer su selección, de acuerdo a su presupuesto y necesidades.

A continuación, le damos una guía de algunos de los mejores artículos que podrán conseguir a buen precio este Viernes del Madrugador:

Home Depot tiene un horno tostador Black & Decker, de cuatro rebanadas que asa a la parrilla y tuesta, por $28. Es un precio muy atractivo, pero solo tienen dos por tienda y como es a precio regular, el cliente no tiene derecho a “raincheck”, si el artículo no estuviera disponible.

Macy’s tiene varios productos a precios tentadores. Entre ellos figuran las freidoras eléctricas de aire Bella en atractivos colores a $19.99; una arrocera Black & Decker de 16 tazas a $14.99; y un horno tostador Bella de cuatro rebanadas a $14.99. Otra buena oferta es la del juego de cuchillos con su bloque de 15 piezas a $19.99, así como un juego de 13 piezas en acero inoxidable, que incluye ollas, tapas, sartenes, cucharones y hasta colador de vegetales, todo por $29.99.

En cuanto a productos de belleza, Macy’s también tiene 50% en la crema de ojos Kiehl’s y en productos Clinique, además tiene mascaras para pestañas a $10 de las marcas Urban Decay Perversion, Benefit Cosmetics They’re Real y Better than Sex Power; y la crema de noche y crema de ojos Estee Lauder a $10 cada una.

JCPenney tiene almohadas en especial a $4.89 tamaños regular y “queen”, cuyo precio regular es $12. Pero un artículo diferente es el trípode con bombilla y espacio para montar el teléfono y el micrófono a $29.99. “Esta es una excelente compra, y es de las cosas curiosas e innovadoras que hay este año”, opinó Gilberto Arvelo, de www.doctorshoper.com.

La aspiradora Smart Clean de ionVac con control remoto a $152.99 después de aplicarle el cupón de descuento es otra oferta atractiva de JCPenney. “Es el producto que está pega’o y el precio más bajo que he visto en Puerto Rico. Es el artículo que la gente está buscando”, dijo el experto en temas del consumidor.

Walmart tiene este año un televisor Sanyo de 55 pulgadas a $289, que es una buena compra. Tiene 55 por tienda, pero al no estar en especial, no aplica el “raincheck” si el artículo no estuviera disponible cuando el cliente vaya a comprarlo. La megacadena tiene también una impresora inalámbrica Canon a $27 -tampoco está sujeta al “raincheck”- y una tostadora de dos rebanadas a $10.

La cadena de ferreterías Ace tiene el combo de bomba y tanque presurizador a $109. “Esa oferta es un batazo. Si quieres resolver el problema de presión de agua en tu casa, este es un artículo buenísimo”, sostuvo Arvelo, al indicar que el tanque solo cuesta $100 y la bomba por separado cuesta más de $100.

En Bed Bath & Beyond tienen un horno tostadora Black & Decker con tecnología “air fry” a $52.49.

Costco tiene una lámpara LED de 46 pulgadas con sensor de movimiento y control remoto incluido a $19.99. “Este artículo a ese precio es un regalo, es bueno para instalar en marquesinas o dentro de los closets”, expresó Dr. Shoper. La cadena de clubes de membresía tiene también una lámpara LED en acabado de níquel a $17.99 y una barra de sonido marca Vizio a $119.99. Estos especiales en Costco serán válidos hasta Nochebuena.

Walgreens tiene un estéreo portátil con Bluetooth a $24.99. “Es un ‘gimmick’ electrónico a buen precio”, según Arvelo.

Mientras, Ambiente Moderno tiene una butaca reclinable, color gris, en especial a $197. Tiene 10 unidades disponibles y la venta dura hasta el domingo, 29 de noviembre.