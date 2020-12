El “boom” de ventas en línea que registró la Isla entre marzo y octubre en medio de las restricciones para frenar los contagios de COVID-19, se tradujo en un incremento de un 200% en los recaudos del Departamento de Hacienda por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), en comparación con el mismo periodo en el 2019.

Así lo confirmó el titular de la agencia, Francisco Parés, tras destacar que se trata de $27.4 millones más que lo recaudado en ese periodo de ocho meses de 2019, cuando se alcanzó la cifra de $13.2 millones. Entre marzo y octubre de 2020, los números se ubican en los $40.6 millones.

“A pesar de que hay empresas y vendedores en línea que aún no reportan el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) al Gobierno, desde que comenzó el estado de emergencia a consecuencia de la pandemia (periodos de marzo a octubre), el IVU incrementó en comparación con los mismos periodos al año anterior en unos $27.4 millones. Así que, básicamente, estamos hablando de un 200% de incremento en la totalidad del IVU recaudado de parte de esos comerciantes que ya habían suscrito un acuerdo con el Departamento de Hacienda para recaudar el IVU”, explicó.

No obstante, Parés entiende que esas cifras, aunque son positivas para Hacienda, son el reflejo del impacto negativo que ha tenido en la economía local la pandemia por el COVID-19. Por lo que, no pueden ser considerados como algo permanente en su totalidad por las mismas circunstancias.

“Es una sensación positiva por la administración contributiva, que es parte del trabajo del Departamento de Hacienda, pues logramos atrapar ese IVU de ventas que se están dando. Pero, por otra parte, ciertamente refleja el impacto económico que ha tenido localmente el COVID, donde mucho negocio local ha perdido la oportunidad de hacer ventas. Eso refleja la realidad del COVID-19 en la actividad económica de Puerto Rico”, sostuvo el secretario.

Estas empresas que están reportando el IVU son compañías internacionales que no tienen presencia física en Puerto Rico y que están recaudando el impuesto “a modo de acuerdo”, sin esperar el desarrollo de un reglamento. Mientras que hay empresas que, “por interpretaciones del código en los reglamentos anteriores del Departamento de Hacienda, en cómo estaba redactada la ley”, no han dado el paso.

Ante este panorama, el funcionario enfatizó en que para el mes de enero entrará en vigor un reglamento que busca darle “más garras” a la agencia para obligar a estos comerciantes a cobrar el IVU por las ventas que logran a través de Internet.

“En el pasado, los dueños de market places o ˈpulgueros onlineˈ, no venían obligados a recaudar el IVU porque eran terceros quienes vendían la mercancía y ellos solo eran facilitadores o intermediarios en esa venta”, explicó Parés.

“Con los desarrollos legislativos que se dieron en el 2020, por asesoramiento de parte del Ejecutivo, a través del Departamento de Hacienda, se hicieron unos cambios para obligar a estas personas a recaudar el impuesto de ventas y uso si se configuraban unos elementos. Esto, pues aumenta un poco el alcance y las garras del Departamento de Hacienda para reducir el incumplimiento e imponer ese impuesto a las ventas por Internet”, detalló.

A pesar de esto, Parés confirmó que hay market places que no esperaron por que hubiera un reglamento y comenzaron a implementarlo.

“Hay entidades que, voluntariamente, se sometieron a la jurisdicción, por llamarle de alguna manera, y lo empezaron a cobrar. No esperaron por el reglamento. Hay otros que están esperando por el reglamento, hay otros que tienen interpretaciones sobre bienes digitales a favor de ellos, había ciertas lagunas y las aclaramos”, dijo el secretario tras insistir en que el reglamento está listo.

“Durante este mes (diciembre) publicamos un reglamento que entra en vigor ya en enero. Con este reglamento entendemos que más entidades van a unirse o se van a convertir en agentes retenedores y van a estar recaudando el IVU que venía obligado a autoimponerse desde el 2006”, agregó.

“Ahora, los puertorriqueños que están importando esa mercancía, no tendrán que hacer esa declaración de importación y de uso, ya que ese impuesto de ventas y uso fue pagado en la transacción por estos comerciantes remoto. El reglamento ya está en el web site del Departamento de Estado, ya está en los tramites finales para que entre en total vigor a partir de enero”, afirmó Parés.

El funcionario dijo que “esta es la medida de fiscalización más efectiva en términos monetarios probablemente en la historia del IVU”.

“Hay personas que interpretan que la única manera de fiscalización es a través de un agente de rentas internas, yendo físicamente a un establecimiento e impartiendo una multa o que los oficiales del Negociado de Recaudaciones intervengan con un contribuyente embargando sus bienes para luego subastarlos, pero hay también medidas de fiscalización a través de las interpretaciones del secretario que pueden ser sustanciales como esta que está ocurriendo”, sostuvo.

“Todo lo que estamos hablando son asuntos que estaban sujetos al IVU, ya sea en su carácter de impuesto de ventas o impuesto de uso que muchas personas no estaban cumpliendo con esos parámetros y, básicamente, estaban introduciendo mercancía, recibiendo bienes a través de mecanismos digitales sin autoimponerse la contribución. Estas medidas ayudan a que el comerciante que vende la propiedad te lo cobre al momento de la transacción sin tener que esperar que esa mercancía llegue y que, por parte de buena fe del importador, me haga una declaración y me lo pague”, indicó Parés.

Vídeos e imágenes también pagarán el IVU

En términos de los cambios en este proceso de fiscalización de los comercios en línea, el secretario aseguró que hay ciertos productos electrónicos que hoy día no pagan impuestos al Gobierno y que van a tener que pagar IVU si son consumidos por personas con ubicación en la Isla.

“Ciertos productos digitales específicos como accesos a imágenes, vídeos, vídeos con audio, si se los venden a personas con direcciones en Puerto Rico, se va a dar por considerado que esto es una venta sujeta al recaudo del Impuesto de Ventas y Usos de Puerto Rico. Eso va a ayudar a recaudar un poco más de lo que estábamos perdiendo. Se puede interpretar por incumplimiento de parte de ciertos comerciantes e individuos que no necesariamente estaban autoimponiéndose esa contribución”, especificó Parés.

Una vez estos reglamentos entren en vigor y los comercios electrónicos se vean obligados a implementar los recaudos del IVU, Hacienda espera poder sumar aproximadamente $200 millones, aunque esto pudieran ser números basados en las circunstancias atípicas de la pandemia.

“Nosotros hemos hecho análisis preliminares y esto tuviese la oportunidad tal vez de recaudar como unos $200 millones, cuando vaya madurando. Pero no necesariamente significa que adicionales porque parte de ese IVU que se está recaudando proviene de ventas por el Internet y la pandemia incide en que las personas en vez de ir a un centro comercial hagan las compras a través de mecanismos por Internet. Por eso no me gusta decir que son $200 millones adicionales, porque no necesariamente es adicional”, aclaró el funcionario, quien seguirá al mando de la agencia luego de haber sido nombrado por el gobernador electo, Pedro Pierluisi.