Para la industria automotriz local, la segunda mitad del año arrancó prácticamente igual que la primera: con ventas por debajo de las del 2025, pero con muchas actividades y lanzamientos por parte de diversas marcas. Estas fueron algunas:

Porsche Father & Kid Drive

Justo en junio, Mes de los Padres, el Porsche Center de San Juan tuvo una actividad con esa misma temática: el Father and Kid Drive. Organizado por el capítulo de Puerto Rico del Porsche Club of America, el evento reunió a un buen número de Porsches de distintos modelos en los que dueños y miembros del club recorrieron varias rutas junto a sus hijos a lo largo del día.

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También estuvo presente la nueva Porsche Macan eléctrica, en la que ofrecieron pruebas de manejo.

Stellantis muestra nuevos modelos, ediciones y campañas publicitarias

La automotriz Stellantis celebró, a principios de este mes, la actividad “Puerto Rico nos une”, en la que reveló varias noticias clave sobre todas sus marcas, comenzando por las dos principales, Jeep y Ram, que estrenan campañas mediáticas enfocadas en Puerto Rico.

En la actividad, también se celebraron los 85 años de Jeep y mostraron una nueva edición especial del Wrangler que conmemora el aniversario.

La marca italiana Fiat se destacó con la develación de su nuevo modelo, el Topolino, un carrito eléctrico de baja velocidad para ser utilizado en comunidades cerradas. Es para dos pasajeros y su marcado diseño retro está inspirado en la versión del Fiat 500 que salió en la década de los 1950.

Su nombre va aún más atrás, al Fiat 500 original de 1936 al que los italianos, de inmediato, le pusieron el apodo de Topolino o “ratoncito”, además de que así es como se le dice en Italia a Mickey Mouse.

Con precios que comienzan en $13,995, el Fiat Topolino viene en dos modelos: el Topolino, que tiene puertas convencionales y techo panorámico, y el Dolcevita, que, con sogas en vez de puertas y un sunroof de tela enrollable, rememora a otro Fiat clásico: el Fiat Jolly.

Porsche Summer Drive

Luego del exitoso Father & Kid Drive, Porsche tuvo una segunda actividad veraniega, esta vez en Naranjito, el Porsche Summer Drive, en el que se presentó y hubo pruebas de manejo de la primera SUV eléctrica de la marca, la Macan de segunda generación. Tuvieron disponibles dos ejemplares: una Macan regular, de tracción trasera, y una Macan 4S, que tiene tracción en las cuatro ruedas.

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Ambas son muy potentes: la Macan regular tiene 355 caballos de fuerza y un arranque de 0 a 60 de 5.4 segundos; y la 4S, 509 caballos y un 0 a 60 de tan solo 3.9 segundos.

En cuanto al alcance de recorrido, la regular tiene hasta 332 millas mientras que la 4S llega hasta las 288.

Nueva generación para un pionero de Lexus

Pocos días después, Lexus presentó un nuevo modelo con la octava generación del sedán mediano que siempre ha estado presente desde la introducción de la marca en 1990: el ES.

Su presentación fue en San Juan y, además del nuevo diseño, vinieron grandes innovaciones.

La principal es que el ES es ahora una línea completamente electrificada. Ya no habrá un modelo solamente de gasolina. En su lugar, ahora son un híbrido, el ES 350h, y dos modelos 100% eléctricos: ES 350e y ES 500e.

Exhibición histórica de BMW

Por su parte, la alemana BMW tuvo una bella exhibición histórica en su concesionario Autogermana BMW. Para celebrar la llegada del modelo de edición especial M2 Turbo Edition, presentaron además el modelo original en el que se inspiró el nuevo: el BMW 2002 Turbo de 1973.

Ambos son ejemplares rarísimos con un bajísimo volumen de producción. Del 2002 Turbo, que es uno de los autos más legendarios en la historia de BMW, se hicieron solamente 1,672 ejemplares entre 1973 y 1975. Del nuevo modelo conmemorativo, se fabricaron menos aún, tan solo 300 unidades.

Al igual que el original, el M2 Turbo Edition tiene las líneas tricolor propias de la división M Performance. Igualmente tiene motor turbo y la única transmisión disponible es manual.