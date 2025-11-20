La empresa estadounidense de telecomunicaciones Verizon está despidiendo a más de 13,000 empleados como parte de un esfuerzo para “reorientar” su estructura.

Los recortes de empleos comenzaron el jueves, según un memorando del personal del CEO de Verizon, Dan Schulman. En la carta, que fue vista por The Associated Press, Schulman señala que la estructura de costos actual de Verizon limita su capacidad de invertir, señalando particularmente las experiencias de los clientes.

“Debemos reorientar toda nuestra empresa en torno a entregar y deleitar a nuestros clientes”, escribió Schulman. Agregó que la empresa necesitaba simplificar sus operaciones “para abordar la complejidad y la fricción que nos ralentizan y frustran a nuestros clientes”.

Más allá de los recortes en la fuerza laboral de Verizon, Schulman dijo que la empresa de Nueva York también “reduciría significativamente” sus gastos de mano de obra subcontratada y otros trabajos externos.

La noticia de los próximos despidos en Verizon fue reportada la semana pasada por The Wall Street Journal. El medio dice que los 13,000 recortes de empleos anunciados el jueves marcan la mayor ronda de despidos en la historia de la empresa.

Verizon no es la única empresa que ha anunciado recientemente reducciones considerables en su fuerza laboral. En las últimas semanas y meses, más y más despidos se han acumulado en empresas como Amazon, UPS, Nestlé y más.

Schulman reconoció el jueves que “los cambios en la tecnología y en la economía están impactando la fuerza laboral en todas las industrias”. Dijo que Verizon había establecido un “Fondo de Recapacitación y Transición de Carrera” de 20 millones de dólares para los trabajadores que dejan Verizon.