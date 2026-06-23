En una noticia grande para la industria automotriz de Puerto Rico, el empresario Víctor Gómez III acaba de adquirir la participación de Paulson Puerto Rico en la empresa Gómez Hermanos Paulson. Con la transacción, Gómez III readquiere la totalidad de la empresa que su familia fundó hace casi 80 años.

El nombre oficial vuelve a ser Gómez Hermanos.

Previo a la alianza con Paulson, Gómez Hermanos distribuía las marcas de lujo Audi, Land Rover, Porsche, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Bentley, Jaguar y Lotus, además del concesionario Hyundai de San Juan. Por su parte, Paulson Puerto Rico había comprado varios concesionarios locales que comercializaban las marcas de las automotrices estadounidenses Ford, General Motors y Chrysler, así como Fiat y Alfa Romeo, entre otras. Como resultado, en esta nueva etapa Gómez Hermanos resurge como una empresa que representa sobre 20 marcas automotrices.

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Conocida siempre por su distribución de Toyota desde la llegada de la marca a Puerto Rico hasta la década de los 1990, la compañía también comercializó otras marcas ya desaparecidas como Rambler, Kaiser, AMC y Frazer.

A continuación el comunicado oficial de la empresa: Gómez Hermanos inicia una nueva era al consolidar su legado familiar San Juan, Puerto Rico — Gómez Hermanos y Paulson Puerto Rico anunciaron hoy la culminación exitosa de una transacción mediante la cual Víctor M. Gómez III adquirió la totalidad de la participación de Paulson Puerto Rico en Gómez Hermanos Paulson, asumiendo la propiedad total de la organización automotriz y dando paso a una nueva etapa para ambas empresas.

La transacción marca la conclusión de una alianza estratégica que contribuyó significativamente al crecimiento y fortalecimiento de la operación automotriz durante los últimos años. Bajo esta colaboración, la organización consolidó su posición en el mercado, fortaleció marcas líderes en la industria y expandió estratégicamente su portafolio mediante nuevas oportunidades de negocio y adquisiciones.

Como resultado de esta transacción, Víctor M. Gómez III liderará la próxima etapa de crecimiento de la empresa, que vuelve a operar bajo el nombre de Gómez Hermanos, respaldada por una sólida trayectoria empresarial, un legado familiar de más de siete décadas y una visión clara de futuro. “Esta decisión representa mucho más que una transacción corporativa. Es una reafirmación de nuestra confianza en Puerto Rico y en el futuro de esta empresa. Al consolidar nuevamente la propiedad bajo nuestra familia, honramos el legado de quienes construyeron Gómez Hermanos y asumimos la responsabilidad de llevarlo hacia una nueva era de crecimiento, innovación y desarrollo. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: invertir en nuestra gente, servir a nuestros clientes con excelencia y continuar aportando al progreso económico de Puerto Rico. Los mejores capítulos de nuestra historia aún están por escribirse”, expresó Víctor M. Gómez III.

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Por su parte, Paulson Puerto Rico reafirmó su satisfacción con los logros alcanzados durante la alianza y destacó: “Esta transacción representa una realización exitosa de nuestra inversión en Gómez Hermanos. En Paulson Puerto Rico, identificamos oportunidades, impulsamos el crecimiento y creamos valor a largo plazo — y esta alianza cumplió con los tres objetivos. La organización que emerge de este proceso es más sólida, mejor capitalizada y mejor posicionada que aquella en la que invertimos. Trabajar junto a Víctor ha sido un privilegio — su visión empresarial, integridad personal y pensamiento a largo plazo hicieron de esta alianza una experiencia productiva y directa. Agradecemos a todos los empleados, cuyo esfuerzo fue fundamental en este recorrido, y le deseamos a Víctor y a la familia Gómez el mayor de los éxitos en el futuro”, expresó Rafael Cedeño Paulson.

La transacción no tendrá impacto alguno sobre las operaciones diarias de la empresa ni sobre los compromisos existentes con clientes, empleados, suplidores, fabricantes y socios comerciales.

Tanto Gómez Hermanos como Paulson Puerto Rico continuarán enfocados en ejecutar sus respectivas estrategias de negocio y en seguir contribuyendo al desarrollo económico de Puerto Rico desde sus áreas de operación.