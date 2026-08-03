Advertencia de calor en 61 pueblos mientras el polvo del Sahara deteriora el aire
Los índices de calor superarán los 100 °F.
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Este lunes estará marcado por el intenso calor y una calidad del aire deteriorada en Puerto Rico, donde el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de calor para 61 municipios mientras una nueva concentración de polvo del Sahara afectará la isla.
Según el SNM, las concentraciones de polvo del Sahara alcanzarán niveles altos, lo que provocará cielos brumosos, limitará el desarrollo de aguaceros y deteriorará la calidad del aire tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes estadounidenses.
Además, la advertencia de calor permanecerá en vigor durante el día debido a que los índices de calor podrían alcanzar los 103 grados Fahrenheit en 61 municipios.
Los municipios bajo advertencia de calor son Aguas Buenas, Patillas, Peñuelas, Mayagüez, Vieques, Comerío, Arroyo, Juncos, Culebra, Ceiba, Santa Isabel, Toa Alta, Guánica, Hatillo, Bayamón, Camuy, San Germán, Cayey, Naguabo, Caguas, Manatí, Rincón, Guayama, Dorado, Vega Baja, Añasco, Moca, Carolina, Quebradillas, Gurabo, Ponce, Florida, Yauco, Fajardo, Trujillo Alto, Salinas, San Juan, Yabucoa, San Lorenzo, Hormigueros, Cidra, Lajas, Canóvanas, Barceloneta, Cataño, Guayanilla, Isabela, Maunabo, Humacao, Vega Alta, Guaynabo, Arecibo, Aguada, Toa Baja, Loíza, Juana Díaz, Cabo Rojo, Aguadilla, Río Grande, Luquillo y Las Piedras.
Ante estas condiciones, el SNM exhortó a la ciudadanía a “evitar actividades al aire libre“.
[Aug 3rd] Up to high concentrations of Saharan Dust will result in hazy skies, limited showers, and deteriorated air quality today for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. More moderate concentrations are forecast for tomorrow, Tuesday.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/aMjJqf9G8L— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 3, 2026
Estas condiciones pueden afectar a la mayoría de las personas sensibles al calor, especialmente a quienes no tienen acceso a sistemas de enfriamiento adecuados o no se mantienen bien hidratados. Los adultos mayores, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan o realizan actividades al aire libre figuran entre los grupos de mayor riesgo.
Se recomienda mantenerse bien hidratado, tomar descansos frecuentes si trabaja bajo el sol y evitar la exposición prolongada durante las horas de mayor calor.