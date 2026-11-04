Advertencia de fuertes tronadas y ráfagas de viento en cinco municipios
También hay advertencia de inundaciones.
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este miércoles un boletín especial por tronadas fuertes que afectan varios municipios de la zona central y norte de Puerto Rico, con ráfagas de viento de hasta 30 millas por hora.
La advertencia estará vigente hasta las 3:00 p.m. para los municipios de Cidra, Bayamón, Naranjito, Barranquitas y Aguas Buenas.
Según el SNM, a la 1:07 p.m., el radar Doppler detectó una línea de tronadas fuertes que se extendía desde las inmediaciones de Pájaros hasta Santa Clara, abarcando sectores entre Naranjito y Cidra. El sistema se desplazaba hacia el noreste a unas cinco millas por hora.
Unos minutos más tarde emitió una advertencia de inundaciones para Aguas Buenas, Bayamón, Caguas, Cidra, Guaynabo y San Juan hasta las 4:00 p.m.
El principal peligro asociado con estas condiciones son las ráfagas de viento, que podrían provocar la caída de ramas de árboles y desplazar objetos que no estén asegurados.
Además, el organismo meteorológico advirtió sobre la presencia frecuente de rayos que impactan desde las nubes hasta el suelo. Estos pueden caer a una distancia de hasta 10 millas de una tormenta.
Ante estas condiciones, el SNM exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los cambios en el tiempo y buscar refugio dentro de un edificio o vehículo cuando se registren tronadas.
La advertencia se basa en información detectada por el radar meteorológico.