Advertencia de inundaciones y tronada fuerte para varios pueblos del oeste
¡Precaución!
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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió este martes una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona oeste de Puerto Rico debido a las fuertes lluvias.
Según indicó la agencia a través de su portal, Aguada, Añasco, Moca y Rincón están bajo advertencia de inundaciones hasta las 5:00 de la tarde.
“Se esperan cantidades adicionales de entre 1 y 2 pulgadas sobre el área. Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores”, precisó la agencia.
📅 Wed, Sep 16, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 16, 2026
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones
📍 Aguada, Añasco, Moca, and Rincón
⏰ Wed Sep 16, 5:00 PM AST | mié, 16 sept, 5:00 p. m. AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/Yg6WJabRYg
Además, parte de la zona oeste, específicamente desde Añasco, está bajo una advertencia por tronada fuerte que se desplazaba hacia el noroeste a 5 millas por hora. Según el SNM, podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 40 millas por hora.
“Nunca intente cruzar carreteras inundadas. Dé la vuelta y busque una ruta alterna. La mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos”, advirtió la agencia.
Más temprano, la agencia había advertido que una onda tropical llegará a la región y provocará un aumento significativo de la humedad, las lluvias y las tormentas eléctricas.