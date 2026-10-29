El desarrollo de aguaceros y tronadas durante la tarde podría provocar inundaciones urbanas y en riachuelos en sectores del interior y oeste de Puerto Rico este jueves, mientras que algunas bandas de lluvia también pudieran alcanzar el área metropolitana de San Juan.

Según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, la combinación de humedad por encima de lo normal, el calentamiento diurno y las condiciones atmosféricas favorecerá el desarrollo de otra ronda de precipitaciones y tormentas eléctricas, particularmente en el interior y oeste de la isla.

El riesgo de inundaciones urbanas y en riachuelos será moderado en las zonas donde se desarrollen los aguaceros más fuertes. Además, se anticipa actividad frecuente de relámpagos, por lo que se recomienda precaución durante las tormentas.

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En horas de la madrugada, algunos aguaceros se desplazaron hacia las Islas Vírgenes y el este de Puerto Rico. En el resto de la isla, el cielo estuvo mayormente despejado, excepto en sectores del oeste.

Menos lluvia el viernes

Para el viernes, la entrada de una masa de aire más seco limitará el potencial de lluvia en la región, de acuerdo con el pronóstico del SNM.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante el fin de semana. Una vaguada que se profundizará sobre el Caribe occidental podría impulsar más humedad hacia Puerto Rico, lo que favorecería un aumento de los aguaceros y las tronadas, especialmente durante la tarde y la noche del sábado.

El SNM advirtió que todavía existe poca confianza en ese pronóstico debido a diferencias entre los modelos meteorológicos, por lo que podrían surgir cambios en los próximos días.

Continuará el calor

Las temperaturas se mantendrán por encima de lo normal. El nivel de calor previsto podría afectar principalmente a las personas extremadamente sensibles, en especial a quienes permanezcan al aire libre sin acceso a un lugar fresco o sin una hidratación adecuada.

Las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de cambios en las condiciones del tiempo para el sábado.