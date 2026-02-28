Los peligros de las playas para los bañistas dominan este sábado las condiciones del tiempo.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó de un “riesgo moderado de corrientes de resaca en la mayoría de las playas de Puerto Rico”.

Se explicó que “los vientos del sureste, con brisa, continuarán creando condiciones peligrosas para nadar”.

Debido a estas condiciones, hay activo un comunicado de corrientes marinas que amenazan la vida y una advertencia para embarcaciones pequeñas.

Se explicó que “las corrientes pueden arrastrar bañistas mar afuera, y las condiciones son peligrosas para embarcaciones pequeñas. Si visita la playa, nade cerca de un salvavidas y nunca solo. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben evitar salir hasta que mejoren las condiciones”.

El oleaje estará de seis a ocho pies, se detalló.

Asimismo, estos vientos del sureste ocasionará que lleguen a la Isla “lluvias rápidas”.

Pero, principalmente, se informó que, “durante los próximos días, se esperan temperaturas más cálidas de lo normal en Puerto Rico. Se esperan tardes más calurosas y noches más templadas de lo habitual en comparación con las condiciones típicas de febrero y marzo”.

Meteorología indicó que la temperatura en zonas costeras podría fluctuar en los medios 80 grados Fahrenheit y en las zonas montañosas en los altos 70 grados.