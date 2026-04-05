El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió que las condiciones marítimas continúan extremadamente peligrosas hoy, Domingo de Resurrección, con corrientes marinas que representan una amenaza para la vida.

Según explicó la agencia en su informe diario, las olas rompientes estarán entre 5 y 8 pies, con corrientes marinas potencialmente mortales, especialmente a lo largo de las costas norte, este y oeste de Puerto Rico. Esto ocurre precisamente hoy, cuando cientos de personas aprovechan el último día de la llamada Semana Santa para acudir a las playas.

“Las corrientes de resaca son canales fuertes de agua que fluyen rápidamente alejándose de la orilla, y ocurren con mayor frecuencia en áreas bajas o rupturas en la barra de arena y cerca de estructuras como espigones, rompeolas y muelles”, explicó el SNM.

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“Las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores mar adentro hacia aguas más profundas, donde se vuelve difícil regresar a un lugar seguro”, alertó también, al tiempo que llamó a evitar entrar al agua en playas sin vigilancia.

Asimismo, el SNM indicó que las embarcaciones pequeñas deben extremar precauciones ante el deterioro de las condiciones marítimas, ya que el oleaje elevado y los vientos pueden representar un riesgo significativo para la navegación.

Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía ejercer la mayor precaución, evitar exponerse innecesariamente y mantenerse atentos a los informes y advertencias emitidos por las autoridades.