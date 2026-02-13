Tras días de lluvias y clima fresco, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan alertó que hoy se registrará un día con temperaturas más cálidas, que en las zonas costeras pudiese alcanzar los 90 grados Fahrenheit.

Además, se anticipó aguaceros limitados, principalmente para la zona este y en horas de la mañana.

Según el informe del tiempo, las temperaturas “máximas estarán entre los altos 80 grados en zonas urbanas y costeras, e incluso podrían alcanzar los bajos 90. En la zona montañosa, las temperaturas estarán entre los altos 70 a los bajos 80 grados. El sábado y domingo bajarán ligeramente”.

Pero, la humedad continúa en la región. Por ello, aguaceros se pronostican para el día. Pudieran dejar acumulaciones de 1.5 pulgadas.

“Se espera un aumento en la humedad a través de la región, lo que resultará en aguaceros de ligeros a moderados afectando sectores del este y sureste de Puerto Rico. Se anticipa que los aguaceros se desplacen hacia algunos sectores del interior este en horas de la noche y luego hacia otras áreas del interior de la isla. Con esta actividad, se esperan inundaciones menores en áreas urbanas y bajas, así como condiciones peligrosas al conducir, debido al pavimento mojado y la reducción en la visibilidad”, alertó Meteorología.

El tiempo lluvioso no cesará. Se espera que empeore en el fin de semana.

“Desde tarde del sábado hacia el domingo el tiempo va a empeorar. Un sistema frontal traerá más nubes y más lluvias en toda la región”, informó el SNM.

En cuanto a las condiciones marítimas, se informó que las playas del norte están peligrosas para los bañistas.

“Corrientes marinas potencialmente mortales continúan afectando playas de alto riesgo en Puerto Rico, Culebra y Vieques”, se enfatizó.

Se informó que las olas que pueden alcanzar hasta seis pies, principalmente en la costa del océano Atlántico.