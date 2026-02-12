La población de cotorras puertorriqueñas en estado silvestre continúa en mejoría.

La Oficina Ecológica del Caribe del Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre publicó este jueves varias fotos y vídeos en que se observa cómo varias cotorras en cautiverio han alzado vuelo para ser libres. Comparten las imágenes con el título: “¡Sigue aumentando la población silvestre de la cotorra puertorriqueña!”

“Empezando el año, han ocurrido cuatro liberaciones de cotorras, criadas en cautiverio en los aviarios de Río Abajo, (en Utuado) y El Yunque, y liberadas dentro del Bosque Nacional El Yunque y en el Bosque Estatal de Maricao. En Maricao se liberaron 28 cotorras, mientras que en el Yunque se liberaron 30; sumando ambas poblaciones silvestres a aproximadamente 100 individuos en cada población”, se informó.

La entidad no explicó el por ciento de sobrevivencia de esta ave endémica y en peligro de extinción.

No obstante, el abril del pasado año la agencia documentó un logro de estas cotorras puertorriqueñas. Se estaban reproduciendo con éxito en libertad. Se identificó para esa fecha unos 11 nidos de cotorra puertorriqueña en Maricao.

Se informó que “las cotorras para liberar son escogidas por los biólogos de los aviarios y son colocadas en jaulas de liberación, donde se le pone vegetación nativa todas las semanas por varios meses. Los biólogos y técnicos también monitorean el vuelo de las aves a ser liberadas, para asegurarse que tengan mejor probabilidad al éxito al ser liberadas”.

Este logro en favor de la cotorra puertorriqueña se obtuvo tras la devastación que causó el huracán María.

Previo al huracán, había unas 55 cotorras liberadas. De estas, 22 cotorras tenían radiotransmisores y la agencia federal recuperó a 17 muertas. Sin embargo, la proyección que informó la agencia federal fue que la totalidad de las cotorras en estado silvestre fallecieron, ya que no se pudo tener contacto con ninguna viva.