El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan advirtió que una alta concentración de polvo del desierto del Sahara llegará desde el viernes, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire en Puerto Rico.

Se prevé que esta densa nube se mantenga sobre la isla desde la madrugada del viernes hasta la noche del sábado.

Imagen de satélite en la que se observa el polvo del desierto del Sahara que se desplaza hacia Puerto Rico en la mañana del jueves, 18 de junio de 2026. ( NOAA )

La agencia advirtió que el polvo del Sahara puede afectar a personas con asma, alergias o condiciones respiratorias. Se recomienda:

Mantener medicamentos a la mano

a la mano Evitar actividades prolongadas al aire libre

Estar atentos a síntomas como irritación en ojos o dificultad para respirar

Mientras tanto, el paso de una débil onda tropical por la región podría provocar aguaceros y tronadas este jueves. Las áreas con mayor probabilidad de impacto incluyen el área metropolitana de San Juan, sectores cercanos al Yunque, la Cordillera Central y el noroeste de la isla, especialmente desde media mañana en adelante.

El calor también será intenso, con temperaturas en los altos 90 grados Fahrenheit y sensaciones térmicas que podrían rondar los 110 grados.

El paso de una débil onda tropical por la región podría provocar aguaceros y tronadas este jueves. ( Servicio Nacional de Meteorología )

De cara al domingo, se espera que una onda tropical se acerque y atraviese el noreste del Caribe entre la tarde del domingo y el lunes, lo que aumentaría nuevamente la humedad en la región.