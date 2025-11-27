El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) informó que las condiciones del tiempo para este jueves, Día de Acción de Gracias, serán variables, con la posibilidad de lluvias pasajeras y brisa fuerte en distintas áreas del país.

Según detalló la agencia en su informe diario, las precipitaciones serán breves y se concentrarán mayormente en las zonas este y oeste de la isla, sin anticiparse que afecten los planes del feriado ni provoquen inundaciones.

El SNM advirtió que podrían registrarse momentos de “charcos en las carreteras y visibilidad reducida”, debido a la naturaleza intermitente de los aguaceros.

PUBLICIDAD

La agencia también alertó sobre periodos de viento fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 millas por hora, especialmente en las zonas costeras.

Asimismo, el SNM señaló que “artículos no asegurados podrían salir volando”, por lo que recomendó tomar precauciones ante las ráfagas.

[November 26th] Plans for Thanksgiving? You may encounter some hazards during the day, check the forecast before going out. More details at https://t.co/53LEzNmz7I. #prwx #usviwx pic.twitter.com/rU77MLRva2 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 26, 2025

En cuanto a las condiciones marítimas, el SNM advirtió que podrían registrarse marejadas con olas rompientes de hasta 7 pies o más en áreas alejadas de la costa y en los pasajes locales, lo que representa un riesgo para embarcaciones pequeñas, que deben ejercer precaución en el resto de las aguas.

También se anticipan corrientes de resaca que ponen en peligro la vida en la mayoría de las playas, con posibilidad de corrientes más fuertes cerca de muelles.

La agencia recomendó mantenerse atenta a los informes del tiempo.