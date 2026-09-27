El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de las zonas norte y este de Puerto Rico debido a las lluvias asociadas a la llegada de mayor humedad vinculada a una onda tropical hoy en nuestra zona.

Arecibo y Hatillo permanecen bajo una advertencia de inundaciones hasta las 4:00 de la tarde, mientras que Ceiba y Fajardo están bajo el mismo aviso hasta las 4:30 de la tarde.

🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones ⏰ Until Sun Sep 27, 4:15 PM AST | dom, 27 sept, 4:15 p. m. AST Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas. #PRwx #USVIwx https://t.co/pVGFmDktcZ — NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 27, 2026

En ambas zonas se han registrado cerca de una pulgada de lluvia y se esperan entre una y dos pulgadas adicionales.

“Se esperan cantidades adicionales de lluvia de entre 1 y 2 pulgadas sobre el área. Esta lluvia adicional provocará inundaciones menores. Manténgase atento a su entorno y no conduzca por carreteras inundadas”, lee la recomendación del SNM.

De acuerdo con el SNM, durante el día se esperan aguaceros pasajeros más frecuentes en las zonas expuestas al viento. En horas de la tarde, la actividad de lluvia y tronadas aumentará, particularmente sobre el interior y las zonas oeste y noroeste de Puerto Rico.