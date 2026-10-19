Debido a las fuertes lluvias provocadas por tronadas, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este lunes un aviso de inundaciones repentinas para sectores de San Juan, Carolina, Guaynabo y Trujillo Alto.

La advertencia estará vigente hasta las 4:15 p.m., luego de que, a la 1:28 p.m., el radar Doppler detectara aguaceros intensos sobre las zonas bajo advertencia.

Según el SNM, entre una y dos pulgadas de lluvia habían caído en el área y se anticipan entre una y dos pulgadas adicionales. Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas o agravar las condiciones existentes.

El SNM advirtió sobre posibles inundaciones en quebradas y riachuelos, así como en áreas urbanas, carreteras, calles, pasos inferiores y zonas bajas con problemas de drenaje.

Ante estas condiciones, la agencia exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y a mantenerse atentos a su entorno. También recordó que muchas muertes relacionadas con inundaciones ocurren cuando las personas permanecen dentro de sus vehículos al encontrarse con vías anegadas.

Las autoridades recomendaron informar sobre inundaciones observadas a los servicios de emergencia o a la Policía, siempre que sea seguro hacerlo, para que la información pueda ser transmitida al SNM.