El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de la zona metropolitana, en medio de los fuertes aguaceros que se registran en el área.

Según informó la agencia, los municipios de Dorado, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta permanecen bajo advertencia de inundaciones hasta las 3:30 de la tarde.

“Se esperan inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos causadas por lluvias excesivas”, indica el aviso, que además exhorta a los conductores a ejercer precaución en las carreteras.

⚠️DORADO, TOA ALTA, TOA BAJA, VEGA ALTA⚠️



Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.



Until | Hasta 3:30 PM AST APR 27.#PRwx pic.twitter.com/l9By3CGJeo — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 27, 2026

Bayamón posteriormente fue incluido en una advertencia de inundaciones hasta las 4:15 de la tarde.

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⚠️BAYAMÓN⚠️



Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos.



Until | Hasta 4:15 PM AST APR 27.#PRwx pic.twitter.com/AKj9HbztXr — NWS San Juan (@NWSSanJuan) April 27, 2026

Más temprano, el SNM había advertido que el acercamiento de una vaguada favorecería el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas durante la tarde, lo que aumenta el riesgo de inundaciones localizadas.

“Se espera acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje, así como inundaciones en zonas urbanas”, indica el informe.

“¡Busque refugio si escucha truenos!”, alertaron también.