El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan advirtió que el calor intenso continuará siendo el principal riesgo del tiempo este miércoles en Puerto Rico y las Islas Vírgenes astadounidenses, mientras una masa de aire más seca, acompañada de polvo del Sahara, comenzará a llegar a la región.

Aunque todavía queda algo de humedad asociada al paso de una débil onda tropical, el SNM explicó que la mayor parte de la isla tendrá condiciones mayormente secas durante la mañana, lo que permitirá que las temperaturas aumenten rápidamente.

Ante este panorama, permanece en vigor una advertencia de desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde para las zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, donde la sensación térmica alcanzará niveles peligrosos, especialmente en las áreas que no reciban lluvia.

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Durante la mañana podrían registrarse algunos aguaceros pasajeros en el este de Puerto Rico, pero en horas de la tarde el calor y los efectos locales favorecerán el desarrollo de lluvias y tronadas en el interior y oeste de la Isla.

El SNM indicó que algunas de estas tormentas podrían dejar aguaceros fuertes, frecuentes rayos, ráfagas de viento y, de forma aislada, provocar inundaciones menores en carreteras y zonas de poco drenaje.

Además del calor, el organismo señaló que una masa de aire más seca llegará detrás de la onda tropical, acompañada de concentraciones bajas a moderadas de polvo del Sahara. Esto provocará cielos brumosos y una reducción en la calidad del aire durante los próximos días.

De acuerdo con el pronóstico, el aire seco y el polvo del Sahara aumentarán entre el jueves y el viernes, lo que reducirá la cantidad de lluvia en la isla, pero mantendrá las temperaturas por encima de lo normal. Por esa razón, el Servicio Nacional de Meteorología no descarta emitir nuevos avisos relacionados con el calor hacia el final de la semana laboral.