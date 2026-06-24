El tiempo en Puerto Rico continuará marcado por una combinación de calor intenso, vientos alisios del este-sureste y concentraciones de polvo del Sahara, según el más reciente pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan.

De acuerdo con la agencia, un sistema de alta presión en el Atlántico mantendrá condiciones ventosas durante el resto de la semana laboral, con vientos más fuertes de lo habitual para esta época del año.

El SNM explicó que, aunque una onda tropical aumentará la humedad sobre la región, gran parte de su contenido de lluvia permanecerá sobre aguas del Caribe. Sin embargo, parte de esa humedad podría provocar nublados y aguaceros pasajeros, especialmente en horas de la tarde.

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“Las concentraciones de humedad asociadas a la onda tropical incrementarán la posibilidad de aguaceros aislados, particularmente en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico”, indicó el SNM.

El fenómeno más notable de los próximos días será la llegada de una capa de aire del Sahara, que incrementará la presencia de polvo en la atmósfera.

El SNM advirtió que las condiciones de bruma comenzarán a intensificarse desde hoy y podrían alcanzar niveles altos entre miércoles y viernes, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire.

“Se espera un deterioro en la calidad del aire, con cielos brumosos y reducción en la visibilidad, especialmente entre miércoles en la tarde y el viernes”, señaló la agencia.

Las autoridades meteorológicas exhortaron a las personas con condiciones respiratorias a seguir recomendaciones médicas durante este periodo.

El calor también será un factor importante durante la semana. El índice de calor podría superar los 108 grados Fahrenheit, lo que mantiene un riesgo elevado de condiciones peligrosas por calor.

El SNM indicó que no se descarta la emisión de advertencias de calor en áreas urbanas y de menor elevación, donde las temperaturas podrían alcanzar entre los altos 80 y bajos 90 grados.