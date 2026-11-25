El tiempo estará variable este miércoles en Puerto Rico, con un riesgo menor de calor, la posibilidad de algunos aguaceros aislados y corrientes marinas potencialmente mortales en las playas de la costa norte de la isla.

Aunque se esperan condiciones del tiempo más secas que las registradas durante los pasados días, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) anticipó la posibilidad de algunos aguaceros, especialmente durante horas de la tarde.

Ante la mejoría de las condiciones del tiempo, la agencia meteorológica también advirtió sobre un riesgo menor de calor debido a las altas temperaturas que se esperan. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) recuerdan que un golpe de calor constituye una emergencia médica. Para prevenir enfermedades relacionadas con las altas temperaturas, recomiendan mantenerse hidratado, permanecer en lugares frescos o bajo la sombra y limitar las actividades físicas extenuantes al aire libre.

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Por otro lado, el SNM advirtió que hasta horas de la tarde de hoy persistirá un alto riesgo de corrientes marinas potencialmente mortales en las playas de la costa norte, desde Aguadilla hasta Fajardo, incluyendo Culebra. Estas corrientes pueden arrastrar incluso a los nadadores más experimentados hacia aguas profundas.

De quedar atrapado en una corriente marina, la agencia recomienda mantener la calma, gritar para pedir ayuda y permanecer a flote. Si intenta salir de la corriente, debe nadar en dirección paralela a la orilla y nunca directamente contra esta, pues podría agotarse rápidamente.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y seguir las recomendaciones de las autoridades.